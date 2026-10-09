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venerdì 9 ottobre 2026

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Trump premia Elon Musk con la National Medal of Science

Trump premia Elon Musk con la National Medal of Science
Il presidente Donald Trump consegna la National Medal of Science a Elon Musk presso lo U.S. Institute of Peace a Washington (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
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Il presidente Donald Trump consegna la National Medal of Science a Elon Musk presso lo U.S. Institute of Peace a Washington (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
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Il presidente Donald Trump consegna la National Medal of Science a Elon Musk presso lo U.S. Institute of Peace a Washington (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Il presidente Donald Trump consegna la National Medal of Science a Elon Musk presso lo U.S. Institute of Peace a Washington (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Elon Musk ha ricevuto infatti la National Medal of Science, il premio che riconosce i contributi di rilievo nei campi della scienza e dell’ingegneria. A consegnarlo direttamente nelle sue mani il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un evento alla Casa Bianca. È la prima volta che Trump assegna questa onorificenza, la più alta che il governo degli Stati Uniti riservi a scienziati e ingegneri.

Musk ha ricevuto il premio insieme al cofondatore di Google Sergey Brin, all’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang e a Lisa Su, a capo di AMD. Nella stessa cerimonia, Michael Dell e Satya Nadella, rispettivamente fondatore di Dell e CEO di Microsoft, hanno ricevuto invece la National Medal of Technology and Innovation, un’onorificenza distinta pensata per chi applica la scienza a innovazioni concrete.

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