Trump premia Elon Musk con la National Medal of Science

Elon Musk ha ricevuto infatti la National Medal of Science, il premio che riconosce i contributi di rilievo nei campi della scienza e dell’ingegneria. A consegnarlo direttamente nelle sue mani il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un evento alla Casa Bianca. È la prima volta che Trump assegna questa onorificenza, la più alta che il governo degli Stati Uniti riservi a scienziati e ingegneri.

Musk ha ricevuto il premio insieme al cofondatore di Google Sergey Brin, all’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang e a Lisa Su, a capo di AMD. Nella stessa cerimonia, Michael Dell e Satya Nadella, rispettivamente fondatore di Dell e CEO di Microsoft, hanno ricevuto invece la National Medal of Technology and Innovation, un’onorificenza distinta pensata per chi applica la scienza a innovazioni concrete.