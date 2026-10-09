Panama, terremoto di magnitudo 7,7: crollo di edifici e diversi feriti. Allerta tsunami

Il violento terremoto di magnitudo 7,7 che ha scosso Panama ha causato il crollo di edifici vicino all’epicentro, a circa 10 chilometri a sud-ovest della remota comunità di Pitaloza Arriba, e provocato evacuazioni in tutto il Paese. L’Usgs (US Geological Survey) ha diramato l’allerta tsunami. Omar Smith, del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ha dichiarato al notiziario Telemetro Reporta che i danni si sono concentrati nelle province centrali di Veraguas, Herrera e Los Santos. Ha inoltre riferito che non sono stati segnalati danni nella capitale, nota per i suoi centinaia di grattacieli.

Smith ha reso noto che sono stati segnalati diversi feriti, tra cui una persona colpita da detriti provenienti da una struttura parzialmente crollata nella città di Penonomé, a circa 150 km dalla capitale. Ha confermato il crollo parziale e la presenza di crepe nella cattedrale situata nella piazza principale del distretto, oltre a danni all’edificio della sede del governatore e all’hotel Dos Continentes. Al momento non si registrano vittime.

Gli organi di informazione locali hanno inoltre riferito del crollo della chiesa di San Atanasio, un edificio cattolico in stile coloniale situato nella provincia di Los Santos; la chiesa era stata dichiarata patrimonio storico nazionale nel 1938. In altre zone, inclusa la provincia di Veraguas, si sono aperte ampie crepe lungo le strade.Diverse scosse di assestamento hanno continuato a interessare lo Stato centroamericano, tra cui alcune di magnitudo 5,8, 5,5 e 5,2, dopo il violento terremoto di oggi. I sismologi dell’Università di Panama hanno registrato oltre 45 repliche, sebbene molte fossero troppo deboli per essere avvertite.

Il presidente panamense José Raúl Mulino ha invitato alla calma, scrivendo su X: “Quanto accaduto non deve essere usato per creare allarmismo o disordine”. L’aeroporto internazionale di Tocumen a Panama City – uno degli scali più trafficati della regione, con oltre 20 milioni di passeggeri nel 2025 – ha annunciato la sospensione temporanea delle attività e l’attivazione dei piani di evacuazione, precisando che le operazioni riprenderanno una volta verificate le condizioni di sicurezza.