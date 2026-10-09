Nobel per la pace a Navi Pillay, duro Israele: “Goebbels applaude dall’inferno”

Israele ha duramente criticato l’assegnazione del premio Nobel per la Pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, definendola “una grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l’odio e i pregiudizi contro Israele”. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano in una nota riportata dal Times of Israel. “Se esistesse un premio per le menzogne, l’odio e le accuse infamanti, Pillay sarebbe tra le principali candidate“, ha affermato il ministero. “Il suo ruolo nella continua demonizzazione di Israele, motivata politicamente, e nella diffusione della menzogna del genocidio la dice lunga”, si legge nella dichiarazione. Pillay ha presieduto la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite che nel settembre 2025 aveva concluso che Israele aveva commesso un genocidio nella Striscia di Gaza. “Ora che il Comitato per il Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall’inferno“, ha concluso il ministero di Tel Aviv.

Hamas: “Premio a Pillay messaggio di speranza per i palestinesi a Gaza”

Hamas ha accolto con favore l’assegnazione del premio Nobel per la Pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che ha presieduto la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite che ha accusato Israele di genocidio nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione diffusa oggi, l’alto esponente di Hamas Bassem Naim ha definito il riconoscimento un messaggio di speranza per i palestinesi, soprattutto per quelli di Gaza, perché dimostra che “l’umanità continua a resistere alle forze del male che prendono di mira la giustizia internazionale”.