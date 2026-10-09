Nobel per la Pace 2026, la vincitrice Navi Pillay accusò Israele di genocidio a Gaza

La giurista sudafricana era presidente della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’Onu sui Territori palestinesi occupati e Israele

Navi Pillay, la giurista sudafricana insignita del Premio Nobel per la Pace 2026, aveva accusato Israele di aver commesso un genocidio nella Striscia di Gaza. In un comunicato diffuso il 16 settembre 2025 dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), Pillay, allora presidente della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’Onu sui Territori palestinesi occupati e Israele, aveva presentato le conclusioni di un rapporto secondo cui le autorità israeliane avevano commesso atti di genocidio contro la popolazione palestinese di Gaza.

“La Commissione ritiene che Israele sia responsabile di aver commesso un genocidio a Gaza”, aveva dichiarato Pillay, sostenendo che vi fosse l’intenzione di colpire i palestinesi della Striscia attraverso atti riconducibili alla Convenzione sul genocidio del 1948. Secondo l’inchiesta, le forze israeliane avevano commesso quattro dei cinque atti di genocidio individuati dalla Convenzione. La Commissione aveva inoltre accusato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente Isaac Herzog e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant di istigazione al genocidio.

Navi Pillay su genocidio a Gaza: “Non serve coraggio per dire la verità”

La Nobel per la Pace 2026 ha parlato anche di questo dopo aver ricevuto la notizia della vittoria: “Perché dovrebbe servire coraggio per dire la verità?”, ha dichiarato Navi Pillay ricordando le reazioni al rapporto delle Nazioni Unite che aveva definito un genocidio quanto accaduto nella Striscia di Gaza. Durante alcune breve dichiarazioni fuori del Tribunale di Norimberga, ripreso in un video pubblicato su X dalla segretaria generale di Amnesty International, Agnes Callamard, la giurista sudafricana ha ricordato il lavoro svolto alla guida della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’Onu sui Territori palestinesi occupati e Israele.

Amazing moment. Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize. We are all so thrilled! This is her first reactions upon hearing the news: https://t.co/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

“L’ultima cosa che ho fatto è stata la presentazione del rapporto su Gaza, nel quale abbiamo definito quanto sta accadendo lì un genocidio”, ha affermato Pillay. La giurista ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalle reazioni di alcuni colleghi, che avevano sottolineato il coraggio necessario per arrivare a quelle conclusioni. “Si interpreta la legge, si esaminano tutti i fatti e si arriva a una decisione imparziale”, ha spiegato. Nel settembre 2025, la Commissione presieduta da Pillay aveva concluso che Israele aveva commesso un genocidio nella Striscia di Gaza, accuse respinte dalle autorità israeliane.