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venerdì 9 ottobre 2026

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Il vicepresidente JD Vance con il suo bimbo Alec e la moglie Usha in partenza per l’Ohio

Il vicepresidente JD Vance con il suo bimbo Alec e la moglie Usha in partenza per l’Ohio
Il vicepresidente JD Vance tiene in braccio il figlio Alec mentre si dirige a bordo dell’Air Force Two presso la Joint Base Andrews, diretto in Ohio (Samuel Corum/Pool via AP)
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Il vicepresidente JD Vance tiene in braccio il figlio Alec Vance mentre si dirige verso l'Air Force Two insieme alla "Second Lady" Usha Vance presso la Joint Base Andrews diretto in Ohio (Samuel Corum/Pool via AP)
Il vicepresidente JD Vance tiene in braccio il figlio Alec mentre si dirige a bordo dell'Air Force Two presso la Joint Base Andrews, diretto in Ohio (Samuel Corum/Pool via AP)
Il vicepresidente JD Vance tiene in braccio il figlio Alec Vance mentre si dirige verso l'Air Force Two insieme alla "Second Lady" Usha Vance presso la Joint Base Andrews diretto in Ohio (Samuel Corum/Pool via AP)
Il vicepresidente JD Vance tiene in braccio il figlio Alec mentre si dirige a bordo dell'Air Force Two presso la Joint Base Andrews, diretto in Ohio (Samuel Corum/Pool via AP)
Il vicepresidente JD Vance tiene in braccio il figlio Alec Vance mentre si dirige verso l'Air Force Two insieme alla "Second Lady" Usha Vance presso la Joint Base Andrews diretto in Ohio (Samuel Corum/Pool via AP)
Il vicepresidente JD Vance tiene in braccio il figlio Alec Vance mentre si dirige verso l'Air Force Two insieme alla "Second Lady" Usha Vance presso la Joint Base Andrews diretto in Ohio (Samuel Corum/Pool via AP)

Il vicepresidente JD Vance visiterà l’Ohio, suo stato natale, in vista delle elezioni di metà mandato, mentre i repubblicani si affrettano a mobilitare i propri elettori. Vance, che è in partenza con la moglie Usha e il loro figlio Alec, sarà il protagonista di un comizio presso l’aeroporto regionale di Allen County a Lima, secondo quanto comunicato dal Comitato Nazionale Repubblicano.

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