Home > Esteri > Il vicepresidente JD Vance con il suo bimbo Alec e la moglie Usha in partenza per l’Ohio

Il vicepresidente JD Vance visiterà l’Ohio, suo stato natale, in vista delle elezioni di metà mandato, mentre i repubblicani si affrettano a mobilitare i propri elettori. Vance, che è in partenza con la moglie Usha e il loro figlio Alec, sarà il protagonista di un comizio presso l’aeroporto regionale di Allen County a Lima, secondo quanto comunicato dal Comitato Nazionale Repubblicano.