Ucraina, la Russia attacca il ponte Nord di Kiev: il momento dell'esplosione

Fumo, fiamme ed esplosioni. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina hanno ucciso almeno sei persone e danneggiato il Ponte Nord di Kiev, causando la sospensione del traffico e lunghe code che si sono protratte per il terzo giorno consecutivo, nell’ennesimo tentativo di Mosca di compromettere la vita quotidiana nella capitale ucraina. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato questo fine settimana che continuerà a condurre “massicci attacchi di rappresaglia” contro Kiev e altre città ucraine, invitando i cittadini stranieri e i diplomatici a lasciare il Paese. Mosca aveva già diffuso un avvertimento simile a maggio.