Spagna, voto anticipato e nuovo governo: le date della maratona che arriverà a Natale

Sanchez ha indetto le elezioni per il 29 novembre, quindi la campagna inizierà a mezzanotte di venerdì 13 novembre e terminerà a mezzanotte di venerdì 27 novembre

La Spagna tornerà al voto il 29 novembre, otto mesi prima della naturale scadenza della legislatura. Lo ha annunciato il premier socialista Pedro Sanchez, dopo che il Congresso dei deputati ha bocciato la conversione in legge dei due decreti varati dall’esecutivo per far fronte all’emergenza abitativa tra le proteste di piazza. Il Consiglio dei ministri si è riunito per deliberare lo scioglimento delle Cortes, dando il via a una maratona elettorale che andrà avanti fino a Natale, quando verranno cosituite le nuove Camere. Di seguito le tappe principali.

1. Pubblicazione del decreto di scioglimento delle Cortes

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario oggi per varare lo scioglimento delle Cortes. Il decreto, che con ogni probabilità verrà pubblicato domani in Gazzetta ufficiale, stabilisce la data delle elezioni, l’inizio e la fine della campagna elettorale e la futura composizione del Parlamento. Indica inoltre i deputati e i senatori da eleggere in ogni circoscrizione e le norme che disciplinano le elezioni. Le elezioni devono tenersi 54 giorni dopo la pubblicazione del decreto. Quando il provvedimento entrerà in vigore, inizieranno a operare le commissioni permanenti di ciascuna Camera, Congresso e Senato, per evitare il vuoto istituzionale fino alla costituzione del nuovo Parlamento. Si tratta di organi ristretti con poteri limitati, come la ratifica dei decreti d’urgenza.

2. Presentazione delle candidature

I rappresentanti delle formazioni politiche devono registrare le loro candidature presso la Commissione elettorale provinciale tra il 15esimo e il 20esimo giorno successivo alla proclamazione delle elezioni, come previsto dalla legge elettorale. Se il decreto di scioglimento venisse pubblicato domani, le date corrisponderebbero al 21 e al 26 ottobre.

3. Campagna elettorale

In Spagna la campagna elettorale inizia ufficialmente 15 giorni prima della vigilia del voto. Sanchez ha indetto le elezioni per il 29 novembre, quindi la campagna inizierà a mezzanotte di venerdì 13 novembre e terminerà a mezzanotte di venerdì 27 novembre. Il 28 novembre sarà giorno di silenzio elettorale.

4. Costituzione delle Camere

Il Senato e il Congresso devono essere convocati entro 25 giorni dalle elezioni. La scadenza coincide con la vigilia di Natale, il 24 dicembre. I parlamentari eletti presteranno giuramento e cinque giorni dopo si formeranno i gruppi parlamentari e inizierà il giro di consultazioni al Palazzo della Zarzuela. Il re ascolterà i gruppi e proporrà il candidato premier attraverso l’intervento del presidente del Congresso. Una volta convocata l’assemblea plenaria, il futuro premier esporrà il suo programma politico, chiedendo il voto di fiducia.