Spagna, Sánchez scioglie il Parlamento: l’annuncio di elezioni anticipate del premier

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di elezioni generali anticipate per il 29 novembre. Dopo aver informato il re Felipe VI, Sánchez ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario per procedere allo scioglimento delle Cortes e fissare la data delle elezioni. In una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, il premier ha invitato gli spagnoli a decidere quale futuro vogliono per il Paese, contrapponendo la possibilità di seguire “l’ondata di estrema destra” alla prosecuzione di un percorso basato, secondo le sue parole, su “apertura e giustizia sociale”. Sánchez ha inoltre chiesto agli elettori di rinnovare e ampliare il sostegno al suo governo, indicando tra le priorità le riforme ancora da completare e la riduzione delle disuguaglianze. “Dobbiamo mobilitarci e ottenere che il Parlamento ci doti di una maggioranza progressista molto più ampia”, ha dichiarato il premier, sostenendo la necessità di proseguire le politiche sociali e le trasformazioni avviate dal suo esecutivo.