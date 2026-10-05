Spagna, Pedro Sanchez annuncia: “Elezioni anticipate il 29 novembre”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre. “Dopo aver informato il capo dello Stato” Felipe VI, “ho deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario questa mattina per sciogliere le Cortes e convocare elezioni generali, che si celebreranno domenica 29 novembre”, ha detto Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa.

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Sanchez: “Serve maggioranza più ampia per piegare le élite”

“Abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare il sostegno dei cittadini, per affrontare in modo approfondito le riforme che ancora sono in sospeso e di cui abbiamo bisogno affinché si riduca il livello di disuguaglianza tra i cittadini. Dobbiamo mobilitarci e ottenere che il Parlamento ci doti di una maggioranza progressista molto più ampia con cui piegare le élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna. E’ arrivato il momento in cui voi spagnoli e spagnole decidiate che futuro volete per voi e per il vostro paese”, “se volete unirvi all’ondata di estrema destra che regredisce ovunque governa” o se “volete che la Spagna continui ad essere un baluardo di apertura e giustizia sociale”, “se volete che il Paese retroceda o continui ad avanzare”.

Sanchez ha rivendicato i risultati raggiunti dal suo esecutivo affermando che ottenerli “non è stato facile” tra le emergenze come dazi, crisi energetica e guerre e “la peggiore opposizione della storia democratica senza senso di Stato” che è arrivata a “mettere in discussione la legittimità del sistema elettorale” e che ha boicottato, attraverso i governi locali “politiche buone per i cittadini”. “Abbiamo dovuto lavorare con un Congresso difficile”, “batterci con élite economiche e sociali molto potenti che non si presentano alle elezioni ma che vogliono continuare a controllare il nostro Paese”, ha proseguito il premier. Sanchez ha riconosciuto che c’è “insoddisfazione” tra la maggioranza sociale che è indignata “nel vedere come gli interessi dei cittadini vengano calpestati in Parlamento a beneficio di pochi”. Ha poi riconosciuto che il suo esecutivo ha “commesso errori” e non ha ottenuto tutti gli obiettivi che voleva raggiungere. Ci sono ancora “molte ingiustizie da correggere e molti problemi da risolvere”, ha detto Sanchez facendo riferimento alla crisi abitativa. Il leader socialista ha dunque annunciato elezioni anticipate nella speranza che i cittadini diano alle forze progressiste un’ampia maggioranza in Parlamento.

Sanchez rivendica risultati governo: dal no al 5% alla denuncia del genocidio

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, nella dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa con cui ha annunciato il voto anticipato al 29 novembre, ha rivendicato i risultati raggiunti dal suo esecutivo citando tra gli altri temi, il no al “sacrificare il welfare sull’altare del 5%” del Pil per le spese militari, e la condanna di genocidio in Palestina “quando altri tacevano”. “In questi tre anni la Spagna è diventata l’economia che pù cresce e che più impiego crea di tutta l’Ue”, “il potere d’acquisto dei cittadini è aumentato il triplo di quello di grandi economie europee come quelle francese e tedesca”, “i livelli di disuguaglianza e povertà, che continuano ad essere alti, sono scesi al minimo”, ha detto Sanchez, “abbiamo aumentato i permessi di maternità e paternità” e ampliato i servizi del sistema sanitario nazionale. “Abbiamo modernizzato l’industria” e “accelerato sulla trasformazione energetica”, “abbiamo approvato misure coraggiose per dare impulso al diritto costituzionale di accesso alla casa”, “ci siamo rifiutati di sacrificare il welfare sull’altare del 5%” del Pil per le spese militari, “abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per difendere gli interessi degli spagnoli e allo stesso tempo ci siamo sforzati per costruire un mondo migliore per i nostri compatrioti e il resto dell’umanità appoggiando l’Ucraina, l’Ue e le Nazioni Unite in uno dei momenti più oscuri denunciando i responsabili di genocidio quando altri tacevano, combattendo i tiranni, i tecno-oligarchi e gli speculatori che vogliono distruggere il futuro dei nostri figli” per arricchirsi, “duplicando gli aiuti alla cooperazione mentre altri” usavano la “motosega”, ha rivendicato il premier socialista. “Tutto ciò”, ha detto, “ha reso la Spagna un punto di riferimento mondiale di pace, femminismo e prosperità e ci ha permesso di raccogliere i migliori risultati economici, sociali e ambientali di qualsiasi governo della storia democratica del Paese”, ha sostenuto Sanchez.

Feijóo: “Finalmente decideranno i cittadini”

“Finalmente decideranno gli spagnoli”, “finalmente si potrà chiudere questo periodo e aprirne uno migliore”. Lo ha detto il leader del Partito popolare spagnolo Alberto Núñez Feijóo in dichiarazioni alla stampa dal quartier generale del Pp a Madrid dopo che il premier Pedro Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate. “La scelta è tra decadenza o cambio, bugia o cambio, incompetenza o cambio, divisione o cambio, corruzione o cambio”, ha detto Feijóo rimarcando che quelle del 29 novembre non saranno elezioni come le precedenti ma comporteranno una scelta tra un “progetto di ambizione personalista”, in riferimento a Sanchez, “o un progetto di Paese”.