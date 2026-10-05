Spagna, Abascal accusa Sánchez: “Rischio manipolazione delle elezioni”

(LaPresse) Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha commentato dalla sede del partito a Madrid l’annuncio delle prossime elezioni, chiedendo che il voto si svolga in modo libero, regolare e senza violenze. Abascal ha definito il ritorno alle urne una «eccellente notizia», ma ha espresso il timore che il premier Pedro Sánchez possa, a suo dire, «manipolare il processo elettorale». Si tratta di un’accusa formulata dal leader di Vox, che non viene presentata come un fatto accertato. Abascal ha inoltre sostenuto che potrebbero verificarsi tensioni a Ceuta e ha evocato l’ipotesi di gruppi organizzati intenzionati, secondo la sua ricostruzione, a impedire una campagna elettorale libera e in condizioni di parità. Il leader di Vox ha quindi posto al centro del suo intervento la richiesta di elezioni «libere, pulite e senza violenza», in vista del prossimo appuntamento elettorale in Spagna.