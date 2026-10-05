Peste in Siberia, Ue: “Monitoriamo”. Mosca: “No a speculazioni”

L’Unione europea si è espressa in merito a un possibile caso di peste in Siberia. Quasi 200 persone sono finite sotto osservazione nella regione russa di Irkutsk dopo la morte di una giovane tecnica di laboratorio di 28 anni dell’Istituto anti-peste di Shelekhov per una grave polmonite. Secondo diverse fonti locali, la donna il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente Yersinia pestis, l’antico batterio responsabile della peste.

Cosa ha detto l’Ue

“La salute pubblica è una priorità per la Commissione europea; pertanto, non sottovalutiamo mai i rischi in questo ambito. Siamo a conoscenza delle notizie relative all’incidente di laboratorio in Russia, che a quanto pare ha coinvolto un agente patogeno responsabile della peste. Per fornire un quadro più completo, ricordo che la peste è una malattia infettiva causata dal batterio Yersinia pestis”, ha detto una portavoce della Commissione europea al briefing quotidiano con la stampa.

“È curabile con antibiotici e, pur essendo assente dall’Europa da oltre 50 anni, continua a manifestarsi sporadicamente nelle Americhe, in Africa e in Asia. Come ho già detto, la salute pubblica è per noi una priorità assoluta; siamo quindi in contatto con gli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e monitoriamo con estrema attenzione la situazione”.

“Disponiamo di canali per acquisire le informazioni; l’OMS, ad esempio, è uno dei canali da cui le riceviamo. Desideriamo ovviamente ribadire che una comunicazione tempestiva e trasparente, così come l’accesso a dati epidemiologici e di laboratorio affidabili, sono fondamentali. Ciò è importante per la cooperazione transfrontaliera, per gestire le implicazioni che oltrepassano i confini nazionali e, non da ultimo, per preservare la fiducia dell’opinione pubblica e garantire una buona situazione sanitaria”, ha aggiunto.

Cremlino: “Sul presunto caso di peste attenersi a dichiarazioni ufficiali”

Mosca, intanto, corre ai ripari. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, ha affermato: “L’agenzia con competenze in questo settore è Rospotrebnadzor e dovremmo fare affidamento sulle dichiarazioni ufficiali senza dare ascolto a voci, speculazioni e simili”. “Rospotrebnadzor si avvale di professionisti altamente qualificati in questo campo”.

Dmitry Peskov, Nuova Delhi, India, 11 settembre 2026 (Alexander Kazakov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP)

La ricostruzione di cosa è successo in Siberia

Le autorità russe hanno messo in quarantena un ospedale e stanno monitorando i contatti di una dipendente di un istituto di ricerca sulla peste in Siberia che ha contratto una polmonite di causa definita “sconosciuta”; la tv di Stato locale ha riferito che la donna è deceduta la scorsa settimana. Le autorità russe hanno dichiarato di non aver trovato alcuna prova che la sua malattia fosse stata causata da uno degli agenti patogeni con cui lavorava, tuttavia il caso ha destato allarme in Russia dopo che alcune notizie non confermate riportate dalla stampa hanno suggerito che la donna potesse essere morta di peste polmonare, una forma meno comune ma grave di peste che può diffondersi da persona a persona.

La donna lavorava presso l’Istituto di ricerca antipeste di Irkutsk per la Siberia e l’Estremo Oriente, situato a Irkutsk, nel sud-est della Siberia. Un’emittente televisiva statale di Irkutsk ha riferito oggi che la donna è deceduta la scorsa settimana in un ospedale di Shelekhov, città alle porte di Irkutsk. L’ospedale è stato posto in quarantena, ha dichiarato venerdì il sindaco Maxim Modin: non vengono più ricoverati né dimessi pazienti e il laboratorio ha sospeso l’esecuzione dei test di routine. L’ambulatorio dell’ospedale continua a funzionare come di consueto, ha aggiunto Modin

Anna Popova, a capo dell’autorità russa di vigilanza sulla sanità pubblica, Rospotrebnadzor, si è recata in aereo a Irkutsk e venerdì ha incontrato il governatore Igor Kobzev e altri funzionari. Kobzev ha affermato che tutte le persone che sono entrate in contatto con la donna sono sotto controllo medico. Non ha specificato di quale infezione si trattasse, definendolo un caso sospetto di “un’infezione particolarmente pericolosa”. Rospotrebnadzor sta attuando “una serie completa di misure anti-epidemiche”, ha aggiunto.

Domenica Rospotrebnadzor ha dichiarato che alla donna è stata diagnosticata una “polmonite di eziologia sconosciuta” e ha affermato che test “approfonditi” non hanno rilevato “alcun microrganismo associato alle attività professionali della paziente”. L’agenzia ha inoltre affermato di non aver rilevato alcun incidente presso l’istituto “che coinvolgesse microrganismi patogeni”.

Due persone che erano state in contatto con la donna sono risultate positive al virus che causa il raffreddore comune e altre due al Covid-19, ha dichiarato l’agenzia, aggiungendo che tutti gli altri sottoposti a test sono risultati negativi. Il sito di informazione locale indipendente Lyudi Baikala ha citato fonti non identificate secondo cui la donna sarebbe morta di peste polmonare e diversi ospedali di Irkutsk sarebbero stati messi in quarantena.

L’impianto di alluminio di Irkutsk a Shelekhov ha imposto al personale di indossare mascherine come misura precauzionale, come ha riferito sabato su Telegram il suo direttore Artyom Fominykh, invitando alla calma. “Meglio essere in sicurezza che dispiaciuti”, ha aggiunto. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) descrive la peste polmonare come una forma meno comune ma grave di peste, una malattia causata dal batterio Yersinia pestis.