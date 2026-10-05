Israele, lo Shin Bet avverte: “Hamas punta ad attaccare a ridosso delle elezioni”

Hamas intende sferrare un attacco di grande portata in prossimità della data delle elezioni in Israele. È l’avvertimento dato dal capo dello Shin Bet, David Zini, durante la riunione del Gabinetto politico-di sicurezza tenutasi ieri sera, secondo quanto riporta Channel 12.

Zini ha presentato ai ministri un allarme dei servizi segreti: secondo le informazioni in possesso dello Shin Bet – riporta Channel 12 – Hamas starebbe intensificando gli sforzi per compiere un attacco complesso o un rapimento mirato e punta a programmare l’operazione in prossimità delle prossime elezioni o nel periodo immediatamente successivo, con l’intento di suscitare grande clamore, sconvolgere l’agenda politica e di sicurezza in Israele e influenzare la realtà operativa. L’apparato della difesa si starebbe preparando a sventare questi tentativi e manterrebbe un livello di prontezza elevato in tutti i settori. Le elezioni in Israele sono in programma per il 27 ottobre.