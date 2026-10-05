Germania, gli 007 di Berlino: “Rischio di conflitto violento con la Russia”

La Germania rischia di entrare in un “conflitto violento” con la Russia. Lo ha detto il presidente del Servizio federale di intelligence tedesco (Bnd), Martin Jaeger, durante un’audizione pubblica della Commissione parlamentare di controllo dei servizi segreti al Bundestag. “Il confronto in cui ci troviamo con la Russia ha assunto una nuova e più pericolosa dimensione: la Germania rischia di entrare in un conflitto violento con la Russia”, ha affermato Jaeger. “Il tentato attentato di Lipsia è solo un esempio: attualmente nessun altro Paese rappresenta una minaccia così diretta, ampia e concreta per la Germania”, ha aggiunto il capo dell’intelligence estera tedesca. Secondo Jaeger, i servizi segreti russi agiscono “con grande professionalità e senza scrupoli”. “Il pericolo di attentati contro obiettivi in Germania resta reale e attuale. Dobbiamo contrastarlo”, ha avvertito.

Il presidente del Bnd ha parlato di una vera e propria “guerra ombra” condotta da Mosca. “La Russia conduce una guerra ombra contro di noi. Questa guerra non dichiarata non può essere inquadrata nelle tradizionali categorie militari o giuridiche. Non ci troviamo in una situazione di difesa e tuttavia veniamo attaccati: è appunto una guerra ombra”, ha dichiarato. Un allarme condiviso anche dal presidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), Sinan Selen. “Veniamo attaccati adesso, non nel 2029”, ha affermato il capo dell’intelligence interna tedesca, avvertendo che la situazione continua ad aggravarsi. Secondo Selen, la Russia ha superato “linee rosse estremamente pericolose” ed è considerata il principale responsabile della preparazione e dell’attuazione di atti di sabotaggio in Germania e in altri Paesi europei. Secondo Jaeger, la leadership russa vuole “garantire per il futuro che a Berlino e nelle altre capitali europee non vengano prese decisioni contro Mosca”. L’obiettivo della Russia sarebbe inoltre “spezzare il sostegno politico europeo all’Ucraina”. “Dobbiamo prepararci a tentativi di intimidazione e a ulteriori interferenze. Probabilmente ci saranno anche nuove minacce nucleari”, ha aggiunto. Al momento, tuttavia, il Bnd non vede indicazioni di un attacco russo su vasta scala contro il territorio della Nato. Jaeger ha però avvertito della possibilità di “attività militari russe a bassa intensità”, in particolare nei Paesi baltici.

“Non siamo stati noi a cercare questo confronto. È la Russia a imporcelo e ci considera uno dei suoi principali avversari”, ha proseguito Jaeger. La ragione, secondo il capo del Bnd, è che la Germania non accetta la politica “revisionista ed espansionistica” di Mosca e la guerra di aggressione contro l’Ucraina e si oppone “all’intimidazione russa dei nostri alleati nei Paesi baltici e altrove in Europa”. “La Germania è diventata uno dei principali ostacoli alla proiezione egemonica del potere russo in Europa e quindi un bersaglio dell’azione russa. Chi non si sottomette diventa un nemico: questa è la lettura di Mosca”, ha affermato. Jaeger ha infine avvertito che la guerra in Ucraina sta entrando, con attacchi russi sempre più brutali, in “una nuova fase molto pericolosa”. Il presidente russo Vladimir Putin, ha sostenuto, “ha superato il punto in cui potrebbe semplicemente interrompere la pressione sull’Ucraina senza mettere a rischio la propria base di potere interna”. “Deve poter mostrare un successo in Ucraina che, dal punto di vista russo, giustifichi gli enormi sacrifici compiuti finora. Questo lo mette sotto pressione”, ha concluso Jaeger. L’ex ambasciatore tedesco a Kiev dal 2023 al 2025 è intervenuto nell’audizione pubblica annuale dei vertici dei tre servizi d’intelligence federali tedeschi.

Ministra dell’Economia: “Attacchi su Kiev mirati, Putin ha cercato di intimidirci”

La ministra tedesca dell’Economia Katherina Reiche ritiene che gli attacchi russi su Kiev durante la visita della delegazione del governo tedesco avessero anche l’obiettivo di intimidire Berlino. “Sono fermamente convinta che la leadership russa sapesse esattamente dove colpire per lanciare segnali chiari”, ha detto Reiche in un’intervista al podcast Ronzheimer, riferendo di aver assistito domenica ad attacchi con “grande regolarità” e che sono stati colpiti “anche obiettivi molto, molto vicini al centro della città”. Alla domanda su quale messaggio potesse voler inviare il presidente russo Vladimir Putin, Reiche ha risposto: “Spaventare, dissuadere. Forse creare insicurezza, forse impedire che vengano conclusi accordi o che ci si rassicuri sulla reciproca solidarietà”. “Creare paura è uno strumento molto utilizzato, soprattutto dalla leadership russa”, ha aggiunto. La ministra ha inoltre messo in guardia dai progressi tecnologici compiuti dalla Russia nel settore dei droni. “La Russia è riuscita ad accelerare ulteriormente i droni, che erano già veloci, dotandoli di sistemi di propulsione a reazione individuali”, ha spiegato. “La Russia ha compiuto un salto tecnologico. La tecnologia dei droni ora consente velocità molto maggiori. Intercettarli è diventato più complicato”, ha sottolineato Reiche. Di conseguenza, ha aggiunto, è aumentata ulteriormente la vulnerabilità di infrastrutture come “reti elettriche, reti del gas, impianti di approvvigionamento idrico e stazioni ferroviarie”. Anche per questo Reiche si è recata a Kiev accompagnata da una delegazione di imprenditori, con l’obiettivo di valutare come proteggere meglio le infrastrutture critiche ucraine dagli attacchi russi durante il prossimo inverno.

La ministra ha riferito inoltre di colloqui difficili con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul tema della corruzione. “Naturalmente bisogna parlarne e lo facciamo”, ha affermato. Riferendosi ai miliardi di euro messi a disposizione dalla Germania per armamenti e infrastrutture, Reiche ha sottolineato: “Vogliamo essere sicuri che questo denaro venga utilizzato esattamente per questi scopi”. “Se l’Ucraina vuole davvero e seriamente avviarsi verso l’Unione europea, la questione della corruzione è una di quelle che devono assolutamente essere messe sotto controllo”, ha aggiunto. Da Zelensky, ha spiegato Reiche, “c’è l’assicurazione che si continuerà a lavorare” sul problema. “Dovremo però anche assicurarci che non rimanga soltanto un’assicurazione, ma che ci siano risultati misurabili”, ha concluso.

Il portavoce del governo: “Evitare guerra nel Paese a ogni costo”

“Sosteniamo così fortemente l’Ucraina proprio per impedire a ogni costo una guerra in Europa e, in particolare, a ogni costo in Germania”. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Meyer, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del presidente del Servizio federale di intelligence tedesco (Bnd), Martin Jaeger, secondo cui la Germania rischia di entrare in un “conflitto violento” con la Russia. “Le parole del capo del Bnd parlano da sole. Sono state incisive e inequivocabili”, ha affermato Meyer. Il portavoce si è detto tuttavia “un po’ sorpreso” dalla forte eco suscitata dall’allarme di Jaeger. “Da mesi, e in maniera crescente da anni, richiamiamo l’attenzione sul grande pericolo che proviene dalla Russia”, ha sottolineato. Alla domanda esplicita se il cancelliere Friedrich Merz condivida la valutazione di Jaeger sulla possibilità di un conflitto tra Germania e Russia, Meyer ha ribadito che il governo ha “ripetutamente richiamato l’attenzione sui pericoli”. “La Russia attacca duramente l’Ucraina ogni giorno. Abbiamo sempre detto che naturalmente tutto questo riguarda anche la sicurezza europea”, ha aggiunto. “Proprio per questo sosteniamo così fortemente l’Ucraina”, ha proseguito Meyer, sottolineando che l’obiettivo della politica del governo è evitare un conflitto. Il portavoce ha quindi richiamato una frase più volte utilizzata da Merz: “Vogliamo essere in grado di difenderci affinché non dobbiamo difenderci. Questo è l’obiettivo della nostra politica”. “Lavoriamo per impedire che ciò accada”, ha concluso.

Gli attacchi russi contro Kiev durante la visita del cancelliere Friedrich Merz rappresentano “un ulteriore esempio dell’escalation che la Russia continua a portare avanti”. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Meyer, precisando che Berlino non vuole speculare sulla possibilità che gli attacchi fossero collegati alla presenza della delegazione tedesca nella capitale ucraina. “Non vorrei fare speculazioni. Quello che però dimostra è che si tratta di un ulteriore esempio dell’escalation che la Russia continua a portare avanti”, ha affermato Meyer. “Gli attacchi hanno ricevuto molta attenzione perché il cancelliere si trovava sul posto. Per la popolazione civile ucraina, però, questa è la quotidianità”, ha sottolineato il portavoce. “Ogni giorno subisce questi attacchi dalla Russia, brutali attacchi dalla Russia. È semplicemente un’ulteriore dimostrazione del modo di agire scelto dalla Russia”, ha aggiunto. Alla domanda se Mosca fosse stata informata in anticipo della visita di Merz, Meyer ha spiegato che “anche per ragioni di sicurezza, naturalmente non rendiamo pubblici in anticipo questi viaggi”. Una valutazione più netta era arrivata dalla ministra tedesca dell’Economia Katherina Reiche, anche lei nella delegazione a Kiev. Reiche ha affermato di essere “fermamente convinta che la leadership russa sapesse esattamente dove colpire per lanciare segnali chiari”, ricordando che durante la visita sono stati colpiti obiettivi “molto, molto vicini al centro della città”.