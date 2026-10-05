Elezioni presidenziali in Brasile, Bolsonaro vince su Lula al primo turno: si va al ballottaggio

Le elezioni presidenziali in Brasile si avviano al ballottaggio del 25 ottobre tra il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore di destra Flávio Bolsonaro, poiché nessuno dei due candidati ha ottenuto la percentuale superiore al 50% dei voti validi necessaria per la vittoria al primo turno. La corsa è stata serrata, con Flávio Bolsonaro che ha prevalso su Lula al primo turno delle elezioni di domenica. Con oltre il 99% dei voti scrutinati, Bolsonaro si è assicurato circa il 47,03% delle preferenze, mentre Lula si è piazzato al secondo posto con il 45,16%. Lula sconfisse di misura il padre di Bolsonaro, l’ex presidente di destra Jair Bolsonaro, nel 2022, che sta ora scontando una condanna a 27 anni di carcere agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver complottato per ribaltare quelle elezioni e impedire a Lula di entrare in carica.

Bolsonaro: “Paese non ce la fa più e vuole cambiamento”

Il candidato presidenziale del partito Liberale, Flávio Bolsonaro, ha dichiarato domenica sera che il risultato del primo turno delle elezioni in Brasile dimostra che il Paese vuole il cambiamento. In una dichiarazione rilasciata davanti alla sua abitazione a Brasilia , il senatore si è detto soddisfatto del suo risultato elettorale, citando i quasi 56 milioni di voti ricevuti.”La parola d’ordine è cambiamento, il Brasile non ce la fa più e sono molto soddisfatto. È la fine dell’era del PT. La fine dell’era del PT è stata decretata, lasciando dietro di sé un’eredità di numeri record di donne assassinate, brasiliani indebitati e aziende chiuse”, ha affermato. Flávio Bolsonaro ha affermato che esiste una “reale possibilità” che tra tre settimane il Brasile avrà risposte per salvare la democrazia. “Lula ha già partecipato a sette elezioni ed è interessato al potere, mentre io sono interessato al Brasile. Continuo con una campagna pulita, come qualcuno che non è interessato a perpetuare il potere», ha affermato. Bolsonaro jr ha ribadito di essere l’unico candidato ad essersi impegnato a non ricandidarsi e di aver bisogno solo di un mandato. “Il Brasile vincerà”, ha concluso.

OBRIGADO, BRASIL! Vou honrar a confiança de vocês! Juntos, vamos construir um novo Brasil. Um Brasil de prosperidade! Amanhã, você vai parar em frente a urna eleitoral e escolher o futuro do nosso país, o futuro dos nossos filhos, dessa e da próxima geração. A mudança está nas suas mãos. O Brasil vai vencer! Vote 2️⃣2️⃣🇧🇷 #Eleicao2026 #FlavioPresidente #Bolsonaro #ForaPT — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 4, 2026

Lula fa appello agli astenuti: “Sono bravo nelle sfide uno contro uno”

Il presidente Lula ha rivolto un appello a coloro che si sono astenuti al primo turno delle elezioni presidenziali affinché si rechino alle urne al ballottaggio. Le astensioni hanno totalizzato il 21% degli elettori, pari a circa 33 milioni di persone. Al primo turno, il candidato del Partito dei Lavoratori ha ottenuto il 45,08% dei voti , dietro al senatore Flávio Bolsonaro (PL), che ha raggiunto il 47,10% .”Alla gente piace che io sia al secondo turno. Sono molto bravo negli scontri diretti. Nelle situazioni uno contro uno. Vediamo quali progetti ha il Paese. 28 milioni non hanno votato. Facciamo appello alla gente affinché capisca che votare è necessario per definire il futuro di questo Paese. Abbiamo una ventina di giorni di campagna elettorale”, ha dichiarato per poi andare all’attacco. “Sostenitori di Bolsonaro, preparatevi: vi sconfiggeremo”. Poiché nessuno dei candidati ha ottenuto più della metà dei voti validi, la corsa alla presidenza si deciderà il 25 ottobre.

Presidente Lula se pronuncia após o 1º turno das eleições https://t.co/IWFJXh5xtk — Lula (@LulaOficial) October 5, 2026

Milei si congratula con Bolsonaro: “La libertà avanza”

Il presidente argentino Javier Milei ha utilizzato i social media per congratularsi con il senatore Flávio Bolsonaro (PL) per l’accesso al secondo turno delle elezioni presidenziali. Il capo dell’esecutivo del Paese vicino ha celebrato la performance del suo alleato e ha pubblicato il messaggio: “La libertà avanza in Brasile. Congratulazioni, caro amico Flávio Bolsonaro, per questa storica elezione contro il comunista Lula. Il continente americano appartiene ai cittadini che vogliono vivere in libertà”.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

L’ex first lady Michelle Bolsonaro eletta al Senato

L’ex first lady del Brasile Michelle Bolsonaro si è assicurata alle presidenziali un posto al Senato, in rappresentanza di Brasilia, dopo aver ottenuto il maggior numero di voti nella corsa per i due seggi disponibili, con oltre il 29% dei voti validi. Da febbraio, quando entrerà in carica, la moglie dell’ex presidente Jair Bolsonaro diventerà uno dei volti più noti del Senato. Al suo fianco ci sarà l’altra candidata del Partito Liberale (PL), Bia Kicis, arrivata seconda con il 27,4% dei voti.