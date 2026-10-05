Elezioni in Brasile, Neymar svela per chi vota

Neymar, calciatore brasiliano ora al Santos, considerato uno dei giocatori più talentuosi di tutti i tempi, è andato a votare in occasione delle elezioni nazionali. Il 34enne di San Paolo su Instagram ha pubblicato una storia che lo ritrae mentre si reca alle urne, circondato da una folla di fan che gli chiedono foto e autografi. Nel video Neymar e un suo amico hanno replicato il gesto simbolo del Partito Liberale, mostrando il numero 22 con le mani. Questa cifra corrisponde alla candidatura di Flavio Bolsonaro, leader dell’estrema destra brasiliana e principale oppositore del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il 22, in particolare, è il numero associato alla sua posizione sulla scheda elettorale.

Come è andato il primo turno delle elezioni in Brasile

Le elezioni presidenziali in Brasile, intanto, si avviano al ballottaggio del 25 ottobre. Sia Bolsonaro che Lula, infatti, non hanno ottenuto la percentuale superiore al 50% dei voti validi necessaria per la vittoria al primo turno. La corsa è stata serrata: domenica 4 ottobre il leader del Partito Liberale ha prevalso sul presidente in carica. Con oltre il 99% dei voti scrutinati, Bolsonaro si è assicurato circa il 47,03% delle preferenze, mentre Lula si è piazzato al secondo posto con il 45,16%.

Neymar e l’appoggio a Jair Bolsonaro

Neymar in passato aveva espresso il proprio sostegno anche al padre di Flavio, Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, arrestato e condannato a 27 anni e tre mesi per tentato golpe dopo la sua sconfitta alle elezioni del 2022. “Sono disponibile a sostenere il nostro presidente, perché sappiamo cosa è meglio per il nostro Paese. Sarebbe bello vedere Bolsonaro rieletto e il Brasile campione”, aveva detto l’attaccante quattro anni fa durante una diretta streaming. “I valori del presidente sono molto simili ai miei, a quelli della mia famiglia, a tutto ciò che ci sta a cuore. Questo mi ha spinto a scegliere da che parte stare. Ho visto che c’era bisogno di questo sostegno, di mostrare il mio lato che avrebbe aiutato molte persone”.