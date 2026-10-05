Crisi Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre – La diretta

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre. “Abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare il sostegno dei cittadini, per affrontare in modo approfondito le riforme che ancora sono in sospeso e di cui abbiamo bisogno affinché si riduca il livello di disuguaglianza tra i cittadini. Dobbiamo mobilitarci e ottenere che il Parlamento ci doti di una maggioranza progressista molto più ampia con cui piegare le élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna”, ha detto il primo ministro e leader del Psoe dal Palazzo della Moncloa.

Sanchez punterebbe a capitalizzare lo scontento della piazza per la bocciatura al Congresso dei deputati dei due decreti contro l’emergenza abitativa, approvati dall’esecutivo a seguito dell’ondata di proteste scatenata dallo sfratto dell’87enne Maricarmen Abascal. Il premier spagnolo ha ritenuto questo il momento più propizio per poter mobilitare l’elettorato di sinistra. Ma non è detto che le proteste favoriscano i socialisti alle urne, e dai sondaggi si prevede che il Partito popolare e Vox incasseranno la maggioranza assoluta.