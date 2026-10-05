Crisi Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre – La diretta

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre. “Abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare il sostegno dei cittadini, per affrontare in modo approfondito le riforme che ancora sono in sospeso e di cui abbiamo bisogno affinché si riduca il livello di disuguaglianza tra i cittadini. Dobbiamo mobilitarci e ottenere che il Parlamento ci doti di una maggioranza progressista molto più ampia con cui piegare le élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna”, ha detto il primo ministro e leader del Psoe dal Palazzo della Moncloa.
Sanchez punterebbe a capitalizzare lo scontento della piazza per la bocciatura al Congresso dei deputati dei due decreti contro l’emergenza abitativa, approvati dall’esecutivo a seguito dell’ondata di proteste scatenata dallo sfratto dell’87enne Maricarmen Abascal. Il premier spagnolo ha ritenuto questo il momento più propizio per poter mobilitare l’elettorato di sinistra. Ma non è detto che le proteste favoriscano i socialisti alle urne, e dai sondaggi si prevede che il Partito popolare e Vox incasseranno la maggioranza assoluta.
Punti chiave
- La leader di Podemos propone primarie aperte tra le forze di sinistra
- El Paìs: "Consiglio dei ministri approverà domani decreti sulla casa"
- Sondaggi: Pp primo partito, con Vox maggioranza assoluta
- Salvini: "Sanchez fuori, ora cambiamento con Abascal"
- Abascal insinua un tentativo di manipolare il voto: "Sanchez capace di tutto"
- Il fronte delle sinistre: "Siamo pronti per le elezioni"
- Sanchez: "La scelta è tra retrocedere con l'ultradestra o avanzare"
La leader del partito spagnolo Podemos, Irene Montero, ha proposto alle forze politiche dell’area a sinistra del Psoe di Pedro Sanchez, di tenere primarie aperte il 14 e 15 ottobre per scegliere il candidato alla presidenza che si presenterà alle elezioni generali convocate dal premier il 29 novembre.
“L’obiettivo è costruire una candidatura che rappresenti la maggioranza sociale che desidera pace, casa e lavoro”, “queste elezioni devono servire a ridurre concretamente i prezzi di case, cibo ed energia”, ha detto Montero in dichiarazioni alla stampa a Madrid, rivelando poi che sono in corso colloqui con altri partiti per una possibile candidatura congiunta della sinistra alle elezioni generali.
L’area a sinistra del Psoe è in una fase di riorganizzazione dopo un periodo di discrepanze interne e il passo indietro della leader di Sumar, attuale vicepremier seconda, Yolanda Diaz. La piattaforma progressista ha subito un brusco calo nei sondaggi perdendo fino a 7 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2023, dove si presentò però insieme a Podemos che ora è dato al 2,7% dei consensi.
Il Consiglio dei ministri spagnolo approverà domani decreti contenenti misure sulla casa simili a quelli respinti dal Congresso dei deputati lo scorso venerdì. E’ quanto riferisce il quotidiano spagnolo El Paìs. Il piano dell’esecutivo guidato dal premier Pedro Sanchez è di far convalidare i decreti dalla Diputacion Permanente del Congresso, che inizierà ad operare al momento dello scioglimento delle Cortes.
Nell’organo ristretto, con poteri limitati, i partiti che hanno votato a favore del primo decreto per bloccare gli sfratti hanno la maggioranza e dunque per l’esecutivo non sono necessari i voti degli indipendentisti catalani di Junts.
In questo scenario è possibile l’approvazione di un provvedimento simile al primo decreto bocciato in aula ma non del secondo, che puntava a rendere permanenti i contratti di locazione poiché su questo testo si è espresso contro anche il Partito nazionalista basco (Pnv), che ha votato a favore invece del primo decreto.
Fonti governative indicano che il piano di Sanchez non è quello di presentare decreti identici, poiché ciò potrebbe creare problemi legali, dato che sono stati respinti dal Congresso e dovrebbero essere ratificati da un organo inferiore. Verranno invece presentate versioni modificate, che avrebbero conseguenze legali diverse ma richiederebbero una rinegoziazione con i partner della coalizione.
Se si votasse oggi in Spagna il Partito popolare vincerebbe le elezioni con il 31,6% dei voti e insieme a Vox, dato al 18,4% otterrebbe la maggioranza assoluta. E’ quanto rileva il sondaggio di 40db per Cadena Ser ed El País, che è stato condotto tra il 25 e il 28 settembre, poco dopo l’annuncio del governo di voler approvare i decreti per contrastare la crisi abitativa in seguito allo sfratto dell’87enne Maricarmen, e dunque prima della bocciatura dei due decreti al Congresso dei deputati con il voto contrario delle destre.
Secondo il sondaggio il Psoe è calato dal 27,6% al 27,4%. Insieme alle sinistre di Sumar e Podemos il blocco raggiungerebbe il 35,7% ovvero 14 punti percentuali in meno rispetto alle destre, date al 50%.
Vox è il partito che risulta in più rapida crescita a scapito del Partito popolare mentre la piattaforma progressista Sumar è la formazione che ha perso più elettori rispetto alle elezioni del 2023, quasi sette punti percentuali, e si fermerebbe al 5,6% dei voti. Podemos incasserebbe il 2,7%. Si vedrà nei prossimi sondaggi se la bocciatura dei decreti sulla casa al Congresso penalizzerà le destre e se la riorganizzazione interna di Sumar favorirà il blocco di sinistra.
“Caro Pedro… Afuera (fuori, in spagnolo)! La parola torna al popolo, che potrà finalmente scegliere di voltare pagina e guardare al futuro. Basta coi disastri di una sinistra che a Ceuta ha dimostrato il suo vero volto, quello di una insana alleanza fra comunismo e islamismo. Una sinistra che pensa di espropriare le case private per fare spazio a una immigrazione di massa destinata a cancellare diritti, conquiste e libertà. Avanti col cambiamento, avanti con Vox e con l’amico Santiago Abascal!”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’annuncio da parte del premier spagnolo Pedro Sanchez di elezioni anticipate il 29 novembre.
Il leader di Vox Santiago Abascal in dichiarazioni alla stampa dalla sede del partito a Madrid ha insinuato che il premier spagnolo Pedro Sanchez possa manipolare le elezioni. “E’ un’eccellente notizia poter dire che finalmente andiamo al voto, anche se c’è il rischio che le cattive notizie”, “ricevute in questi otto anni di governo”, “si aggravino se Sanchez riesce a manipolare il processo elettorale e sappiamo che Sanchez è capace di tutto”, ha sostenuto Abascal.
“Oggi esigo per prima cosa elezioni libere, pulite e senza violenza”, “perché sono convinto che alcuni non vogliano che si tengano elezioni in pace e useranno le proprie milizie nella spiaggia del Trampolin” a Ceuta, “per non permettere che ci dirigiamo agli spagnoli in libertà e parità di condizioni”, ha aggiunto il leader dell’ultradestra spagnola.
I partiti a sinistra del Psoe che compongono la piattaforma progressista Sumar, ovvero Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Mas Madrid e Comunes, hanno affermato di essere “pronti” dopo che il premier spagnolo Pedro Sanchez ha convocato le elezioni anticipate. Le stesse forze politiche che sono coinvolte nella rifondazione di Sumar, che è al governo con i socialisti, annunceranno il 17 ottobre la roadmap del loro nuovo progetto politico che avrà il nome di Frente Amplio.
Nella stessa data verrà annunciato anche il candidato della coalizione per le elezioni generali. “Siamo pronti e siamo più numerosi. Il 29 novembre, il Frente Amplio sarà la chiave per garantire il diritto all’alloggio, alla salute, al tempo e a una vita dignitosa”, ha affermato Sumar su X.
L’area a sinistra del Psoe è in un momento convulso di riorganizzazione dopo le discrepanze interne che hanno portato alla scissione di Podemos da Sumar, già dopo il voto del 2023, e al passo indietro di Yolanda Diaz, attuale vicepresidente dell’esecutivo. I morados nei giorni scorsi hanno lanciato la candidatura dell’ex ministra Irene Montero, che ha evocato elezioni primarie aperte. Bisognerà attendere per vedere se Podemos si unirà al progetto del Frente Amplio o se deciderà di correre da solo.
“E’ arrivato il momento in cui voi spagnoli e spagnole decidiate che futuro volete per voi e per il vostro paese”, “se volete unirvi all’ondata di estrema destra che regredisce ovunque governa” o se “volete che la Spagna continui ad essere un baluardo di apertura e giustizia sociale”, “se volete che il Paese retroceda o continui ad avanzare”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez nella dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa con cui ha annunciato lo sciogliemento delle Cortes e la convocazione di elezioni generali anticipate al 29 novembre.
Sanchez ha rivendicato i risultati raggiunti dal suo esecutivo affermando che ottenerli “non è stato facile” tra le emergenze come dazi, crisi energetica e guerre e “la peggiore opposizione della storia democratica senza senso di Stato” che è arrivata a “mettere in discussione la legittimità del sistema elettorale” e che ha boicottato, attraverso i governi locali “politiche buone per i cittadini”. “Abbiamo dovuto lavorare con un Congresso difficile”, “batterci con élite economiche e sociali molto potenti che non si presentano alle elezioni ma che vogliono continuare a controllare il nostro Paese”, ha proseguito il premier.
Sanchez ha riconosciuto che c’è “insoddisfazione” tra la maggioranza sociale che è indignata “nel vedere come gli interessi dei cittadini vengano calpestati in Parlamento a beneficio di pochi”. Ha poi riconosciuto che il suo esecutivo ha “commesso errori” e non ha ottenuto tutti gli obiettivi che voleva raggiungere. Ci sono ancora “molte ingiustizie da correggere e molti problemi da risolvere”, ha detto Sanchez facendo riferimento alla crisi abitativa. Il leader socialista ha dunque annunciato elezioni anticipate nella speranza che i cittadini diano alle forze progressiste un’ampia maggioranza in Parlamento.