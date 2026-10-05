7 ottobre, il figlio di un ostaggio ucciso: “Le parole di alcuni leader europei alimentano l’antisemitismo”

“Il 7 ottobre fa parte delle nostre vite, ma il tempo passa e le persone non capiscono che la guerra non è ancora finita. Hamas sta nuovamente prendendo forza, mentre il regime iraniano è ancora in piedi e sta manipolando tutto da dietro alle spalle. Un fatto simile potrebbe accadere di nuovo, sono preoccupato”. A tre anni dalla strage del 7 ottobre, Yuval Danzig non è ottimista sul futuro, anche se spera che una soluzione “possa essere trovata”. Suo padre Alex fu rapito a 75 anni dai miliziani di Hamas nel kibbutz di Nir Oz e morì a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, nel 2024; era uno studioso e storico dell’Olocausto che aveva lavorato per 30 anni allo Yad Vashem, nato in Polonia e poi trasferitosi in Israele quando aveva 9 anni.

Dopo una visita ad Auschwitz nel 1986 decise di dedicare la sua vita alla testimonianza della Shoah, guidando visite ai campi di sterminio e istruendo studenti ebrei e polacchi. Dopo la solidarietà unanime ricevuta in seguito all’attacco terroristico, ora Danzig nota un cambiamento nell’atteggiamento nei confronti dei cittadini israeliani, anche in Paesi tradizionalmente alleati di Israele, in seguito all’operazione militare portata avanti dal governo di Tel Aviv a Gaza. “L’antisemitismo c’è sempre stato, non è iniziato certamente il 7 ottobre, ma era nascosto – sottolinea con LaPresse -. Ora queste persone non hanno più paura” a mostrarsi, “perché le dichiarazioni di alcuni leader europei lo alimentano”. Danzig rimarca come questa sia una variabile che è costretto a “prendere in considerazione” ogni qualvolta pensa di effettuare un viaggio all’estero: “In questo momento in alcuni paesi occidentali, anche nostri amici, ci devi pensare due volte prima di dire di essere israeliano”.

Quanto all’Italia, “il governo e la maggior parte dei cittadini sono solidali con Israele. Quando ci sono stato non mi sono sentito insicuro”. Sulla possibilità che il premier Benjamin Netanyahu fosse al corrente prima del 7 ottobre del pericolo di un grave attacco nei confronti di Israele, come rivelato da alcuni media internazionali, “non ne sarei così sorpreso”, afferma Danzig. “Per anni la sua strategia nei confronti di Hamas è stata quella di non fare niente – sottolinea -, ha sottostimato il pericolo. Pensava di essere intelligente, ma Sinwar”, mente del massacro del 7 ottobre, “è stato più intelligente di lui”