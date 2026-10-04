Volo FlyDubai, il copilota voleva far schiantare l’aereo sull’aeroporto di Ben Gurion

Hamam al-Hammami, il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo Flydubai 1073, intendeva far schiantare l’aereo contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Lo riporta l’emittente israeliana Channel 12, secondo cui Hammami, sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti, avrebbe dichiarato agli inquirenti che aveva intenzione di proseguire il volo normalmente dopo aver congedato il comandante. Pensava poi di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l’atterraggio e di schiantarsi contro un edificio o un altro aereo dello scalo in Israele. Questa deviazione dell’ultimo momento avrebbe impedito a chiunque di dare l’allarme e di fermarlo nell’attuazione del suo piano.

Hammami si è recato più volte all’aeroporto Ben Gurion negli ultimi mesi volando per la compagnia FlyDubai, mentre progettava l’attacco. A giugno si era concentrato interamente sulla raccolta di informazioni. Aveva pensato di portare a termine l’attacco a luglio, ma alla fine aveva annullato il suo piano all’ultimo momento perché era amico di uno dei membri dell’equipaggio.