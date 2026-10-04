Volo FlyDubai, Emirati condivisero con Israele lista passeggeri ed equipaggio

Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno condiviso con Israele un elenco di passeggeri e membri dell’equipaggio prima del volo FlyDubai. Mentre le indagini proseguono, i dettagli preliminari sull’incidente hanno evidenziato diverse gravi falle nella sicurezza. I funzionari hanno già affermato che al copilota omanita era stato vietato di volare nel suo paese a causa di preoccupazioni relative alle sue idee estremiste. Rimane inoltre poco chiaro come un cittadino dell’Oman, un paese arabo che non ha relazioni diplomatiche con Israele, sia stato autorizzato a pilotare un aereo carico di israeliani diretto a Tel Aviv.

Secondo le indagini condotto dagli Emirati Arabi Uniti, il copilota ha aggredito il comandante del volo con l’ascia di emergenza della cabina di pilotaggio e ha tentato di prendere il controllo dell’aereo in caduta libera in un “attacco terroristico”. Le sue azioni hanno quasi causato lo schianto del volo con 182 persone a bordo, prima che il comandante indiano riuscisse ad aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo ai passeggeri e ad altri di entrare e immobilizzare l’attentatore. I funzionari regionali hanno affermato che le autorità emiratine hanno condiviso informazioni sui passeggeri e sull’equipaggio, comprese le loro nazionalità. Israele non aveva sollevato alcun sospetto su passeggeri o membri dell’equipaggio, hanno affermato i funzionari, che hanno parlato con l’Associated Press a condizione di anonimato, perché non autorizzati a rilasciare dichiarazioni ai giornalisti sull’inchiesta.

I passeggeri che hanno fermato l’attacco e contribuito a riprendere il controllo dell’aereo sono stati acclamati come eroi in Israele. Tuttavia, i funzionari hanno iniziato a sollevare interrogativi e a scambiarsi accuse sugli errori di sicurezza che avrebbero potuto portare a un grave disastro.

Lo Shin Bet, l’agenzia di sicurezza interna israeliana, ha affermato che il ministero dei Trasporti è responsabile del controllo delle liste dei passeggeri dei voli stranieri. Il ministro dei Trasporti Miri Regev ha dichiarato all’emittente pubblica israeliana Kan che le agenzie di sicurezza sono responsabili della sicurezza dei voli e che al suo ministero non è stata fornita alcuna lista di passeggeri né alcun avviso.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato giovedì che Israele ha accordi di lunga data con compagnie aeree straniere per impedire ai piloti di volare nel paese se sono cittadini di nazioni che non mantengono relazioni diplomatiche con Israele. Non è ancora chiaro come FlyDubai, una compagnia aerea low-cost degli Emirati Arabi Uniti che opera voli tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, non sia riuscita a identificare il pilota omanita come un rischio per la sicurezza. Philip Baum, professore di sicurezza aerea presso l’Università di Coventry in Inghilterra, autore di un libro sui dirottamenti e gli attentati aerei, ha affermato che i sistemi di verifica dei precedenti variano da paese a paese e che esistono limiti al tipo di informazioni che possono essere condivise. “In termini di sicurezza aerea, ovviamente vogliamo avere verifiche dei precedenti il più accurate possibile. Ma ci sono enormi limitazioni nell’effettuare tali verifiche in ogni caso, soprattutto per quanto riguarda i controlli transfrontalieri”, ha dichiarato.