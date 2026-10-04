Ucraina, visita a sorpresa di Merz a Kiev: “Qui per mostrare tutto il nostro sostegno” – La diretta

Il cancelliere federale Friedrich Merz è giunto a Kiev per la sua seconda visita nella capitale ucraina in qualità di cancelliere. Merz, riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung, è arrivato con un treno speciale, il viaggio è stato tenuto segreto fino all’ultimo per motivi di sicurezza e anche i dettagli precisi del programma della giornata saranno resi noti ufficialmente solo dopo che si saranno svolti. Il cancelliere è accompagnato dal ministro dell’Economia Katherina Reiche e da dieci imprenditori dei settori della difesa e dell’energia.