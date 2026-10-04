Ucraina, visita a sorpresa di Merz a Kiev: “Qui per mostrare tutto il nostro sostegno” – La diretta

Il cancelliere federale Friedrich Merz è giunto a Kiev per la sua seconda visita nella capitale ucraina in qualità di cancelliere. Merz, riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung, è arrivato con un treno speciale, il viaggio è stato tenuto segreto fino all’ultimo per motivi di sicurezza e anche i dettagli precisi del programma della giornata saranno resi noti ufficialmente solo dopo che si saranno svolti. Il cancelliere è accompagnato dal ministro dell’Economia Katherina Reiche e da dieci imprenditori dei settori della difesa e dell’energia.
Punti chiave
- Mosca: "Europa ha bisogno dell'energia russa per sopravvivere"
- Colpito nuovamente Ponte Nord di Kiev durante visita Merz
- Merz: "Anche sicurezza Germania dipende da esito guerra"
- Onu: "Nel 2026 salgono a 15mila i civili feriti o uccisi, +55%"
- Merz: "A Kiev per dire a Zelensky 'potete contare sul nostro aiuto' "
I paesi europei hanno bisogno dell’energia russa per sopravvivere. Lo ha affermato Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), citato dalla Tass. “L’inverno sta arrivando. Come previsto, gli ostinati errori ideologici dell’Ue in materia energetica hanno già conseguenze enormi.L’Europa ha bisogno dell’energia russa per sopravvivere”, ha scritto su X. Il capo del Rdif aveva affermato in precedenza che l’inverno in arrivo, che potrebbe essere il peggiore per l’Unione Europea dal 2022, sarebbe servito ancora una volta a ricordare le conseguenze dell’abbandono delle forniture energetiche russe.
Il Ponte Nord di Kiev è stato nuovamente colpito dalla Russia. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko sul suo canale Telegram, aggiungendo che “i servizi di emergenza sono in arrivo sul posto”. È in corso nella capitale Ucraina la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz.Anche ieri un drone russo aveva colpito il ponte che collega le due sponde del fiume Dnipro.
“L’Ucraina si trova davanti a settimane decisive. Per questo motivo sono oggi partito per Kyiv con il messaggio: Potete contare su di noi. Anche la sicurezza della Germania dipende dall’esito di questa guerra. Per questo motivo aiutiamo anche per interesse nostro”. Lo scrive su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivato stamattina a Kiev per la sua seconda visita.
Secondo quanto riportato dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, nei primi otto mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l’Alto Commissario Volker Turk al Consiglio per i Diritti Umani. La notizia è riportata dai media ucraini. Secondo il Kyiv Independent, l’ufficio di Turk ha documentato 15.280 civili uccisi o feriti nei primi otto mesi dell’anno, a seguito dell’intensificarsi degli attacchi russi contro le infrastrutture civili negli ultimi mesi. Sul fronte, l’ufficio ha rilevato che quasi 2.500 civili sono stati uccisi o feriti dai bombardamenti aerei russi nello stesso periodo, il 62% in più rispetto all’anno precedente. “La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, causando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore in tutta la regione”, ha affermato Türk .Gli attacchi russi contro scuole, centri medici, condomini, ferrovie e negozi stanno provocando un numero crescente di vittime civili, mentre la popolazione Ucraina vive in un “costante stato di paura “, ha affermato l’ufficio delle Nazioni Unite in una sintesi delle sue dichiarazioni. Ha inoltre sottolineato come un “forte aumento” degli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche e le proprietà commerciali come supermercati e aziende alimentari continuerà a causare sofferenze ai civili, costretti a fare i conti con temporanee carenze di latticini e altri prodotti alimentari con l’avvicinarsi dei mesi invernali. L’ufficio delle Nazioni Unite ha inoltre riscontrato livelli “scioccanti” di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra, ha affermato. Turk ha accusato la Federazione Russa di utilizzare tali “atti abominevoli per torturare , intimidire e costringere individui e comunità”.
Mi sono recato a Kiev “perché l’Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev per la sua seconda visita dall’inizio del suo mandato, secondo quanto riporta la Faz. “Presto inizierà il quinto inverno di guerra per la popolazione. La Russia bombarda città, abitazioni e centrali termiche”, gli ucraini, tuttavia, non si lasciano abbattere dal terrore della Russia. “Oggi dirò al presidente Zelensky: ‘Potete continuare a contare sul nostro aiuto’”, ha detto il cancelliere.