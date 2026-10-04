In Brasile si sta votando per le elezioni presidenziali che vedono contrapposti i due principali candidati in quella che viene definita una elezione cruciale: da una parte il presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva, dall’altro il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente: due figure ideologicamente opposte, entrambe considerate in grado di ottenere una vittoria netta. Quasi 159 milioni i brasiliani chiamati a votare: se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti, i due più votati accederanno al ballottaggio del 25 ottobre nella principale economia dell’America Latina. Qui le foto della giornata di voto.
Elezioni in Brasile – Duello Elettorale tra Lula e Bolsonaro
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