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domenica 4 ottobre 2026

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Elezioni in Brasile – Duello Elettorale tra Lula e Bolsonaro

Elezioni in Brasile – Duello Elettorale tra Lula e Bolsonaro
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato alla rielezione dopo aver votato durante le elezioni generali a Sao Bernardo do Campo in Brasile (Foto AP/Andre Penner)
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Il senatore Flavio Bolsonaro, candidato presidenziale dell'opposizione e sua moglie Fernanda Bolsonaro fanno il segno della vittoria dopo aver votato durante le elezioni generali a Rio de Janeiro (Foto AP/Silvia Izquierdo)
Il senatore Flavio Bolsonaro, candidato presidenziale dell'opposizione, vota durante le elezioni generali a Rio de Janeiro (Foto AP/Silvia Izquierdo)
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato alla rielezione, mostra una bandiera brasiliana prima di votare a São Bernardo do Campo in Brasile (Foto AP/Andre Penner)
Il senatore Flavio Bolsonaro, candidato presidenziale dell'opposizione, vota durante le elezioni generali a Rio de Janeiro (Foto AP/Silvia Izquierdo)
Il senatore Flavio Bolsonaro, candidato presidenziale dell'opposizione e sua moglie Fernanda Bolsonaro fanno il segno della vittoria dopo aver votato durante le elezioni generali a Rio de Janeiro (Foto AP/Silvia Izquierdo)
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato alla rielezione dopo aver votato durante le elezioni generali a Sao Bernardo do Campo in Brasile (Foto AP/Andre Penner)
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato alla rielezione dopo aver votato durante le elezioni generali a Sao Bernardo do Campo in Brasile (Foto AP/Andre Penner)

In Brasile si sta votando per le elezioni presidenziali che vedono contrapposti i due principali candidati in quella che viene definita una elezione cruciale: da una parte il presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva, dall’altro il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente: due figure ideologicamente opposte, entrambe considerate in grado di ottenere una vittoria netta. Quasi 159 milioni i brasiliani chiamati a votare: se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti, i due più votati accederanno al ballottaggio del 25 ottobre nella principale economia dell’America Latina. Qui le foto della giornata di voto.

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