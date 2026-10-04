Elezioni in Bosnia, il separatista serbo Dodik dichiara vittoria

Il politico nazionalista serbo-bosniaco Milorad Dodik ha dichiarato la vittoria del suo partito nelle elezioni che si sono tenute oggi in Bosnia. Con quasi il 90% dei voti scrutinati, l’alleata di Dodik, Zeljka Cvijanovic, dell’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (di destra), ha ottenuto oltre il 55% dei voti, aggiudicandosi uno dei tre seggi della presidenza tripartita del Paese, con un vantaggio di circa 30 punti percentuali sul suo avversario più vicino.

Intervenendo in una conferenza stampa, Dodik ha affermato che anche il suo partito nazionalista avrebbe ottenuto una “vasta maggioranza” nell’Assemblea della Republika Srpska, attribuendo il trionfo elettorale alla “magnifica vittoria” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2024 e al sostegno del presidente russo Vladimir Putin. “Nessuno dovrebbe chiederci di cambiare la nostra politica”, ha detto Dodik, “non ci arrenderemo, ma andremo avanti per il nostro popolo… Non riesco a credere che abbiamo stravinto in questo modo”.

Vladimir Putin e Milorad Dodik, Mosca, 29 settembre 2026 (Yevgeny Messman/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

3,4 milioni di elettori

Circa 3,4 milioni di elettori erano chiamati a scegliere i tre membri della presidenza multietnica del Paese, i deputati del parlamento nazionale e i capi delle istituzioni delle due entità del Paese: la Federazione di Bosnia-Erzegovina, a maggioranza musulmana, e la Republika Srpska, dominata dall’etnia serba.

Con oltre il 94% dei voti scrutinati Darijana Filipovic dell’Unione Democratica Croata di Bosnia-Erzegovina, partito nazionalista, mantiene un netto vantaggio per il seggio croato nella presidenza, mentre il membro bosniaco in carica, Denis Becirovic del Partito Socialdemocratico, precede il suo avversario più vicino, Bakir Izetbegovic, di meno di tre punti percentuali. Sia Filipovic che Becirovic hanno dichiarato vittoria nelle rispettive competizioni elettorali, prima che tutti i voti fossero stati conteggiati. La Commissione elettorale centrale della Bosnia ha dichiarato che sono stati espressi in totale 1.432.269 voti, con un’affluenza al voto del 42%, in calo di circa l’8% rispetto alle ultime elezioni bosniache del 2022.

Chi è Dodik

Dodik è un politico fermamente filorusso che, pur non figurando nelle liste elettorali, ha dominato la campagna elettorale e ha alimentato le divisioni con una retorica separatista che ha suscitato timori di una rinnovata instabilità in Bosnia. Già presidente della Republika Srpska, entità a maggioranza serba del Paese, a Dodik è stato vietato di ricoprire cariche pubbliche dopo essere stato condannato lo scorso anno per aver disatteso le decisioni dell’inviato internazionale incaricato di supervisionare l’accordo di pace del 1995 che pose fine alla guerra.