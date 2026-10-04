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domenica 4 ottobre 2026

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Alluvione in Catalogna, segnalati due morti e un disperso

Alluvione in Catalogna, segnalati due morti e un disperso
Strade allagate in Catalogna a causa delle forti piogge. (Europa Press via AP)
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Piogge torrenziali nell’area di Barcellona e Girona: quello di ieri è stato il sabato più piovoso degli ultimi 20 anni

È di due morti, a Tordera e Montornès del Vallès, e un disperso il bilancio dell’ondata di maltempo che ha investito la Catalogna, secondo quanto riportato da La Vanguardia. Una delle vittime si trovava in un campeggio a Tordera, in Costa Brava, ed è stato travolto dal crollo di un muro. L’altra è stata ritrovata dai vigili del fuoco in un garage completamente allagato a Montornès del Vallès: la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Almeno una persona risulta dispersa a Pineda de Mar dopo essere caduta nel torrente. Secondo i dati del Servizio Meteorologico della Catalogna (Meteocat), la città di Barcellona e i comuni limitrofi hanno registrato il sabato più piovoso degli ultimi vent’anni. Per le intese precipitazioni, il governo catalano ha emesso un’allerta per la possibile esondazione del fiume Besòs. A causa della pioggia, diverse strade sono state chiuse sia nella provincia di Barcellona che in quella di Girona

Sanchez: “In Catalogna situazione complessa, appello alla prudenza”

“Le intense piogge ci stanno lasciando una situazione molto complicata in Catalogna, specialmente nelle zone di Barcellona, dove due persone sono decedute a causa del maltempo. Tutta la mia solidarietà e il mio affetto alle loro famiglie e amici”, ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez, rivolgendo “un appello alla prudenza”.

Evitiamo spostamenti non necessari e seguiamo le indicazioni dei profili ufficiali in emergenza”. 

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