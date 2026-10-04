Alluvione in Catalogna, segnalati due morti e un disperso

È di due morti, a Tordera e Montornès del Vallès, e un disperso il bilancio dell’ondata di maltempo che ha investito la Catalogna, secondo quanto riportato da La Vanguardia. Una delle vittime si trovava in un campeggio a Tordera, in Costa Brava, ed è stato travolto dal crollo di un muro. L’altra è stata ritrovata dai vigili del fuoco in un garage completamente allagato a Montornès del Vallès: la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Almeno una persona risulta dispersa a Pineda de Mar dopo essere caduta nel torrente. Secondo i dati del Servizio Meteorologico della Catalogna (Meteocat), la città di Barcellona e i comuni limitrofi hanno registrato il sabato più piovoso degli ultimi vent’anni. Per le intese precipitazioni, il governo catalano ha emesso un’allerta per la possibile esondazione del fiume Besòs. A causa della pioggia, diverse strade sono state chiuse sia nella provincia di Barcellona che in quella di Girona.

Sanchez: “In Catalogna situazione complessa, appello alla prudenza”

“Le intense piogge ci stanno lasciando una situazione molto complicata in Catalogna, specialmente nelle zone di Barcellona, dove due persone sono decedute a causa del maltempo. Tutta la mia solidarietà e il mio affetto alle loro famiglie e amici”, ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez, rivolgendo “un appello alla prudenza”.

Las intensas lluvias nos están dejando una situación muy complicada en Catalunya, especialmente en zonas de Barcelona donde dos personas han fallecido a causa del temporal.



Toda mi solidaridad y cariño para sus familias y amigos.



Una vez más, mi agradecimiento a todos los que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 4, 2026

“Evitiamo spostamenti non necessari e seguiamo le indicazioni dei profili ufficiali in emergenza”.