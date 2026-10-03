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sabato 3 ottobre 2026

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Venezuela, cento giorni dopo il terremoto: la veglia a La Guaira in ricordo delle vittime

LaPresse
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Sono trascorsi cento giorni dalle due forti scosse di terremoto che hanno devastato lo stato costiero venezuelano di La Guaira, provocando il crollo di diversi edifici e cambiando per sempre la vita di molte persone. A Caraballeda, uno dei quartieri più colpiti, famiglie e residenti si sono riuniti per una veglia accanto alle macerie di quello che un tempo era un edificio. Con candele e fotografie dei propri cari, hanno ricordato le vittime del terremoto. A cento giorni di distanza, il dolore resta visibile sui volti dei partecipanti. Dopo la veglia, alcune famiglie sono tornate nel luogo dove sorgeva l’edificio, ormai trasformato in un lotto vuoto e silenzioso. Le candele sono rimaste accese in memoria delle persone che hanno perso la vita.