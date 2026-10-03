Venezuela, cento giorni dopo il terremoto: la veglia a La Guaira in ricordo delle vittime

Sono trascorsi cento giorni dalle due forti scosse di terremoto che hanno devastato lo stato costiero venezuelano di La Guaira, provocando il crollo di diversi edifici e cambiando per sempre la vita di molte persone. A Caraballeda, uno dei quartieri più colpiti, famiglie e residenti si sono riuniti per una veglia accanto alle macerie di quello che un tempo era un edificio. Con candele e fotografie dei propri cari, hanno ricordato le vittime del terremoto. A cento giorni di distanza, il dolore resta visibile sui volti dei partecipanti. Dopo la veglia, alcune famiglie sono tornate nel luogo dove sorgeva l’edificio, ormai trasformato in un lotto vuoto e silenzioso. Le candele sono rimaste accese in memoria delle persone che hanno perso la vita.