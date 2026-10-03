Russia, Putin assiste alle esercitazioni militari negli Urali

Il presidente russo Vladimir Putin ha assistito alle esercitazioni militari strategiche ‘Center-2026’ al poligono di Chebarkul, negli Urali. Secondo le autorità russe, le manovre, iniziate il 28 settembre e in programma fino al 3 ottobre, coinvolgono oltre 47mila militari e si svolgono in 11 poligoni e nel Mar Caspio. “L’obiettivo principale dell’esercitazione è affinare le competenze dello stato maggiore a tutti i livelli di comando militare nel respingere un’aggressione esterna”, ha dichiarato Putin, spiegando che le attività tengono conto dell’esperienza maturata durante quella che Mosca definisce la sua “operazione militare speciale” in Ucraina.

Dopo aver assistito alle manovre, Putin ha incontrato gli addetti militari stranieri, sottolineando l’importanza degli scambi professionali e delle conoscenze maturate nelle operazioni di combattimento reali. Secondo il presidente russo, all’evento hanno partecipato delegazioni di 55 Paesi. Putin ha infine visitato un’esposizione di equipaggiamenti militari, tra cui sistemi senza pilota e i droni a reazione Geran-4 e Geran-5.