Russia, esercitazioni militari “Center-2026”, Putin ispeziona il poligono di Chebarkul

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il campo di addestramento di Chebarkul, negli Urali, in Russia per assistere all’esercitazione militare strategica di comando e stato maggiore “Center-2026”.

“L’obiettivo principale dell’esercitazione è affinare le competenze del personale di comando a tutti i livelli della leadership militare nel respingere un’aggressione esterna”, ha affermato Putin, aggiungendo che le attività vengono svolte sulla base dell’esperienza acquisita durante quella che la Russia definisce la sua “operazione militare speciale” in Ucraina.

Le esercitazioni, che si svolgono nella regione di Chelyabinsk in Russia dal 28 settembre al 3 ottobre, coinvolgono oltre 47.000 militari.

Si svolgono in 11 poligoni di addestramento e nel Mar Caspio.

A Chebarkul, secondo quanto riportato dai media russi, sono stati coinvolti oltre 6.000 militari e più di 700 mezzi, tra cui oltre 600 velivoli senza pilota di vario tipo e più di 60 sistemi robotici.

Dopo aver osservato le esercitazioni, Putin ha incontrato gli addetti militari stranieri e ha sottolineato l’importanza degli scambi tra professionisti del settore militare, poi ha inoltre ispezionato un’esposizione di equipaggiamento militare che comprendeva sistemi senza pilota, tra cui i droni a reazione Geran-4 e Geran-5.