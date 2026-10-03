Raid israeliani a Gaza, le immagini degli edifici sventrati

Cinque persone, tra cui una madre con la figlia, sono morte nei raid israeliani della notte tra venerdì e sabato a Gaza, secondo l’ospedale Shifa, dove sono stati portati i corpi. Un incendio è divampato nel luogo colpito, dove le esplosioni hanno aperto una voragine al piano terra di un edificio di più piani. Residenti e soccorritori hanno scavato tra le macerie alla ricerca di eventuali superstiti, mentre alcune persone risultavano ancora disperse sotto i detriti. L’esercito israeliano, interpellato sulle operazioni, non ha fornito commenti sulla vicenda.