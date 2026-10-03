Perù, le detenute realizzano souvenir per la visita di Papa Leone XIV

Nel carcere femminile di Chorrillos, in Perù, decine di detenute stanno cucendo e lavorando a maglia bambole raffiguranti Papa Leone XIV in vista della sua visita nel Paese a novembre. Realizzati anche gioielli con fotografie del Pontefice, inserite in braccialetti e medaglioni.

I laboratori fanno parte delle attività di reinserimento sociale organizzate nel carcere. Secondo la direttrice Doris Nakandakari, permettono alle detenute di sviluppare competenze utili per il futuro. Nel carcere di Lima sono 245, su oltre 800, le donne coinvolte in attività di questo tipo. Leone XIV visiterà Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre. Il Papa, 71 anni, ha trascorso 22 anni in Perù e il suo ultimo incarico nel Paese è stato quello di vescovo di Chiclayo.