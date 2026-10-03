Lituania, drone viola spazio aereo. Allarme delle autorità: “Cercate un luogo sicuro”

Le autorità lituane hanno individuato quello che potrebbe essere un drone fuori dall’area di Vilnius, che si sta muovendo verso Jonava, e hanno diramato un allarme aereo esortando la popolazione a recarsi al rifugio più vicino e ad attendere ulteriori aggiornamenti. Ne dà notizia l’emittente pubblica locale Lrt.

“Le Forze Armate lituane informano: possibile allarme aereo. Recatevi in un luogo sicuro. Se vedete un oggetto sospetto, tenetevi lontani e chiamate il 112. Attendete il cessato allarme“, hanno comunicato le autorità in un messaggio di emergenza. Secondo il Centro nazionale di gestione delle crisi (Nkvc), sono stati mobilitati dei caccia. Lo spazio aereo controllato intorno all’aeroporto di Vilnius è stato temporaneamente chiuso.