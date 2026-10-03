Lettonia, i cittadini ai seggi per le elezioni parlamentari

Sabato mattina alle 8, ora locale, si sono aperti i seggi in Lettonia per le undicesime elezioni parlamentari del paese baltico. Un totale di 14 partiti si contende i 100 seggi della Saeima. L’alleanza di centrodestra e conservatrice Lista Unita dell’attuale primo ministro, Andris Kulbergs, punta alla riconferma mentre risultano in crescita i partiti che vogliono adottare una linea più morbida con la Russia di Vladimir Putin, come Potere Sovrano/Alleanza dei Giovani Lettoni e Lettonia First. Le due formazioni politiche hanno cavalcato l’ondata di malcontento sociale per i prezzi alti, i salari bassi e l’economia stagnante. I sondaggi danno in testa Lista Unita che dovrebbe però uscire indebolita dal voto.