Guerra in Ucraina, Mosca esorta cittadini stranieri e diplomatici a lasciare Paese

Il ministero degli Esteri russo ha lanciato un nuovo avvertimento ai cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche, esortandoli a non soggiornare e non recarsi in Ucraina a causa degli attacchi delle Forze Armate russe contro obiettivi a Kiev e in altre città. E’ quanto si legge in un comunicato del ministero, riportato da Interfax. “Il ministero degli Esteri russo ribadisce l’avvertimento ai cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche, di non soggiornare e non recarsi in Ucraina. La responsabilità di eventuali conseguenze negative ricade interamente su coloro che ignorano questo avvertimento”, ha affermato Mosca.

Presidente Moldavia: “Russia ha violato nostro spazio aereo, va fermata”

Intanto la presidente della Moldavia Maia Sandu attacca Mosca: “Cinque ordigni da attacco aereo russi, tra cui missili Banderol e droni, hanno violato lo spazio aereo” della Moldavia e “sono esplosi sul nostro territorio” ha scritto su X. Sandu ha condannato l’attacco sferrato questa mattina dalla Russia contro l’Ucraina e ha sostenuto che “la guerra che ha scatenato sta pericolosamente raggiungendo la Moldavia”. “Mosca sta mettendo a rischio vite umane in tutta Europa e deve essere fermata”, ha aggiunto.