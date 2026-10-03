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sabato 3 ottobre 2026

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Guerra in Ucraina, Mosca esorta cittadini stranieri e diplomatici a lasciare Paese

Guerra in Ucraina, Mosca esorta cittadini stranieri e diplomatici a lasciare Paese
In this photo released by The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, attends a meeting at The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service in Moscow, Russia, Thursday, Feb. 6, 2025. (The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service via AP) Associated Press / LaPresse Only italy and Spain
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Comunicato del ministero degli Esteri: “La responsabilità di eventuali conseguenze negative ricade interamente su coloro che ignorano questo avvertimento”

Il ministero degli Esteri russo ha lanciato un nuovo avvertimento ai cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche, esortandoli a non soggiornare e non recarsi in Ucraina a causa degli attacchi delle Forze Armate russe contro obiettivi a Kiev e in altre città. E’ quanto si legge in un comunicato del ministero, riportato da Interfax. “Il ministero degli Esteri russo ribadisce l’avvertimento ai cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche, di non soggiornare e non recarsi in Ucraina. La responsabilità di eventuali conseguenze negative ricade interamente su coloro che ignorano questo avvertimento”, ha affermato Mosca.

Presidente Moldavia: “Russia ha violato nostro spazio aereo, va fermata”

Intanto la presidente della Moldavia Maia Sandu attacca Mosca: “Cinque ordigni da attacco aereo russi, tra cui missili Banderol e droni, hanno violato lo spazio aereo” della Moldavia e “sono esplosi sul nostro territorio” ha scritto su X. Sandu ha condannato l’attacco sferrato questa mattina dalla Russia contro l’Ucraina e ha sostenuto che “la guerra che ha scatenato sta pericolosamente raggiungendo la Moldavia”. “Mosca sta mettendo a rischio vite umane in tutta Europa e deve essere fermata”, ha aggiunto.

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