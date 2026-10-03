Francia, donna colpita con lanciafiamme artigianale durante le proteste studentesche: arrestato 15enne

In Francia, a Marsiglia, una donna è stata colpita con un lanciafiamme artigianale nel corso delle manifestazioni degli studenti delle scuole superiori e un 15enne è stato arrestato nell’ambito delle indagini. Ne dà notizia l’emittente francese BfmTv. Giovedì pomeriggio, nei pressi di Place du 4 Septembre, la donna si stava opponendo pacificamente agli atti di vandalismo in corso quando un individuo vestito di nero e con il cappuccio in testa ha utilizzato uno spray insieme a un accendino per trasformarlo in un lanciafiamme. La donna è stata colpita al viso e ha sporto denuncia venerdì. Non ha riportato ustioni visibili, secondo il media francese.