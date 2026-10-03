Città del Messico, marcia a 58 anni dal massacro di Tlatelolco

(LaPresse) – Studenti, attivisti e protagonisti del movimento del ’68 hanno marciato venerdì a Città del Messico per il 58° anniversario del massacro di Tlatelolco. Il corteo è partito da Plaza de las Tres Culturas, dove il 2 ottobre 1968 le forze governative aprirono il fuoco su una manifestazione studentesca, e ha raggiunto lo Zócalo scandendo lo slogan “Né perdono né oblio”. Alla manifestazione hanno partecipato anche familiari degli studenti scomparsi nel caso Ayotzinapa del 2014 e membri di altre organizzazioni sociali, collegando le richieste di giustizia del 1968 alle denunce sulle violazioni dei diritti umani. Prima della partenza sono stati segnalati scontri tra polizia e alcuni manifestanti nei pressi della stazione della metropolitana di Tlatelolco; il corteo principale ha poi proseguito verso lo Zócalo. Il bilancio esatto delle vittime del massacro resta incerto: le autorità messicane hanno riconosciuto ufficialmente decine di morti, mentre gli storici continuano a segnalare l’impossibilità di stabilire un numero definitivo.