Bulgaria, il giardino botanico di Sofia si accende di luci

Nel Giardino botanico di Sofia, in Bulgaria, è in corso il festival ‘Whisper of Light’, con percorsi tra boschi illuminati, giochi di laser e installazioni colorate. Tra le attrazioni c’è il ‘Sea of Flowers’, un giardino con oltre 12mila fiori luminosi integrati nella vegetazione naturale. I visitatori attraversano tunnel di luci, alberi scintillanti e aree tematiche accompagnate dalla musica, in un percorso pensato per creare un’atmosfera fiabesca. Il festival, alla sua prima edizione nella capitale bulgara, si svolge nelle ore serali e richiama molti visitatori, tra cui tante famiglie.