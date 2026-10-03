Australia, auto sulla folla a nord di Sidney: dieci feriti, grave una bambina di 5 anni

In Australia, a nord di Sydney, un veicolo si è lanciato contro una folla di persone che si era radunata in strada per salutare il pullman della squadra di rugby dei Newcastle Knights, in partenza per la finale del campionato di domenica. Dieci persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste ferite hanno affermato le autorità australiane. Due dei feriti, una bambina di 5 anni e un uomo di 67 anni, versano in condizioni critiche, mentre gli altri otto sono ricoverati in ospedale in condizioni stabili, secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud. Tra i feriti in condizioni stabili figurano un’altra bambina di 5 anni e una di 2 anni.

La polizia ha dichiarato di aver arrestato il diciottenne alla guida del veicolo e di aver avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Le autorità hanno escluso che l’episodio sia di natura terroristica.