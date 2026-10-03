Attacco alla base Raf, rilasciato il sospettato britannico-iraniano

Il cittadino con doppia cittadinanza britannica e iraniana, arrestato con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico a seguito di un incidente di sicurezza verificatosi presso la base aerea militare della Raf di Fairford, gestita dagli Stati Uniti, è stato rilasciato su cauzione, hanno riferito sabato le autorità. Il venticinquenne è stato arrestato giovedì nel centro di Londra e la polizia ha perquisito due immobili nella capitale britannica, ha dichiarato in un comunicato la Polizia antiterrorismo.

Cinque uomini, tutti cittadini britannici ventenni residenti a Londra, erano stati inizialmente arrestati nelle prime ore di domenica con l’accusa di reati legati agli esplosivi e al terrorismo nei pressi della base aerea della RAF Fairford, utilizzata dai bombardieri americani per colpire l’Iran. Quei cinque sospetti erano stati precedentemente rilasciati su cauzione. Le autorità britanniche hanno collegato l’incidente a Teheran. Decine di residenti sono stati evacuati dalle loro abitazioni nei pressi della base mentre agenti di polizia armati ed esperti di artificieri dell’esercito facevano irruzione nella zona rurale. La polizia ha successivamente dichiarato di aver rinvenuto una quantità di benzina in tre furgoni collegati ai cinque sospetti, ma nessun esplosivo.