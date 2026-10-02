Yemen, attacco contro gli Houthi nella provincia di Taiz

I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, si sono scontrati con le forze governative nei quartieri residenziali della zona orientale di Taiz, situata a circa 100 chilometri da Mokha, città conquistata dagli Houthi il mese scorso.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato che, nelle ultime tre ore, aerei dell’aeronautica hanno effettuato 20 attacchi di precisione contro movimenti, rinforzi, raduni, personale, veicoli ed equipaggiamenti militari degli Houthi nella zona. Gli attacchi hanno colpito, infliggendo perdite in termini di personale, equipaggiamenti e movimenti militari delle milizie Houthi. Dopo gli scontri, le forze armate del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale sono state avvistate a Taiz.