Volo Flydubai, Trump: "Se l'Iran è coinvolto, sarà colpito duramente"

L’Iran potrebbe essere coinvolto nell‘incidente al volo Flydubai e se dovesse esserci conferma sarà colpito duramente. Lo ha detto Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti al seguito. “Ci stiamo lavorando proprio ora”, ha detto il presidente riguardo all’ipotesi di un coinvolgimento di Teheran. “Direi che la risposta, stando a quanto sento, è sì, ma ci stiamo lavorando proprio ora”, ha proseguito il presidente, senza però spiegare nel dettaglio perché ritenga possibile un coinvolgimento dell’Iran. Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero reagito contro Teheran qualora quest’ultima fosse stata responsabile dell’attacco, Trump ha detto: “Oh, saranno colpiti, molto duramente, non preoccupatevi”. “Basta chiedere a loro”, ha aggiunto. “Sanno cosa è successo. Saranno colpiti molto duramente”.