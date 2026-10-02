Volo FlyDubai, il pilota eroe: "Se non mi fossi rialzato saremmo morti tutti"

Il capitano Smit Machchhar, acclamato come un eroe dopo aver contribuito a sventare un apparente tentativo di far precipitare un volo FlyDubai, ha dichiarato durante una videochiamata col premier indiano Narendra Modi che stava “lottando per la propria vita” pochi istanti dopo che il suo copilota lo aveva accoltellato e l’aereo aveva iniziato una ripida discesa. Machchhar ha raccontato che sapeva di dover rimettersi in piedi per salvare i passeggeri a bordo dell’aereo. “Avevo tantissime ferite. Ero caduto a terra. Stavo lottando per la mia vita. A un certo punto, mi sono reso conto che se non mi fossi rialzato i passeggeri avrebbero perso la vita”, ha dichiarato Machchhar.