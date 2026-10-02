Trump: “Rapporto con Meloni? Molto buono, mi è sempre piaciuta”

“Molto buono”. Così Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha risposto a una domanda sul suo rapporto con Giorgia Meloni. “Mi piace. Mi è sempre piaciuta”, ha aggiunto il presidente, in partenza per l’Alabama. Donald Trump elogia l’Europa per avere accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel per calmierare i mercati. “E’ stata grandiosa”, ha detto il presidente. Trump ha anche confermato che non avrebbe imposto un divieto all’esportazione di diesel, affermando che questa misura “non è mai stata veramente sul tavolo”.

“Per midterm stiamo facendo progressi, con me Gop ottiene 44% in più”

“Stiamo facendo grandi progressi: quando vado lì vinciamo, se non ci vado non otteniamo gli stessi risultati”. Lo ha detto Donald Trump commentando le chnace del Partito repubblicano in vista delle elezioni di midterm e il proprio impegno nella campagna elettorale. I Repubblicani ottengono “il 44 per cento in più” quando lui è in corsa, ha detto il presidente parlando con i giornalisti, prima di lasciare la Casa Bianca per un comizio in Alabama. “Facciamo finta che io sia candidato”, ha detto ancora il presidente.