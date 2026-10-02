Tennessee, i legali di Christa Pike: “E’ viva ma in condizioni critiche”

Christa Pike è in condizioni critiche e sta ricevendo “cure salvavita” in ospedale. Lo hanno dichiarato i suoi avvocati, dopo il fallito tentativo di esecuzione della donna. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995, è stata portata in ospedale mercoledì sera dopo avere ricevuto una doppia dose del farmaco utilizzato in Tennessee per le esecuzioni capitali, ma è sopravvissuta. “Al momento non abbiamo informazioni sulla sua prognosi né aggiornamenti significativi sulle sue condizioni di salute”, ha dichiarato l’avvocato Randy Spivey durante una conferenza stampa. “Ma sappiamo che è viva”. L’esecuzione fallita, che un esperto di pena di morte ha definito senza precedenti, ha spinto il governatore repubblicano Bill Lee a ordinare una revisione e a rinviare a tempo indeterminato l’esecuzione di Pike e l’unica altra esecuzione prevista in Tennessee per quest’anno. Ha inoltre riacceso il dibattito sulle procedure di esecuzione dello Stato, comprese le iniezioni letali con un singolo farmaco. Spivey ha definito il processo crudele e tortuoso, affermando di essere rimasto “ossessionato” da ciò che aveva visto mentre il team addetto all’esecuzione faticava a trovare una vena per l’iniezione letale. Il legale ha detto di aver contato almeno sette aghi nel braccio sinistro della donna. Durante la ricerca di una vena, Pike ha persino suggerito dove avrebbero potuto trovarne una, ha raccontato Spivey. “Per favore, provate qui, per favore, provate qui”, ha ricordato Spivey. “Li ripeteva continuamente: per favore, provate più in alto sulla mia spalla”. Lo Stato ha tentato di giustiziare Pike con un’iniezione letale, ma né la prima dose né la seconda di pentobarbital sono riuscite a ucciderla e la donna continuava a russare quando il microfono della camera di esecuzione è stato disattivato più di un’ora dopo l’inizio del tentativo. È stata poi portata in ospedale per le cure.

La donna temeva complicazioni con l’iniezione a causa di una malattia del sangue congenita

A un certo punto, durante il tentativo di esecuzione, ha chiesto agli agenti penitenziari se fosse normale che il suo braccio le facesse male, anche se non è chiaro se la sensazione fosse dovuta alla prima dose, dato che le autorità non divulgano queste informazioni. Più tardi, oltre un’ora dopo l’inizio della procedura e quasi 30 minuti dopo la somministrazione di una dose di riserva di pentobarbital, la si sentiva russare forte. Un altro degli avvocati di Pike, Steve Ferrell, ha affermato che la sua assistita temeva complicazioni con l’iniezione letale a causa di una malattia del sangue congenita che le rendeva difficile l’inserimento degli aghi nelle vene. “Per tutta la vita ci ha spiegato di aver avuto problemi con i prelievi di sangue”, ha detto. Era del tutto possibile, ha aggiunto Ferrell, che la flebo non fosse stata inserita correttamente nella vena e che il farmaco si fosse accumulato nel braccio anziché entrare nel flusso sanguigno. I suoi avvocati hanno chiesto la commutazione della pena di morte, affermando che ciò che la donna ha subito mercoledì equivaleva a tortura.

Il governatore Lee sospende un’altra esecuzione

Il Tennessee ha sospeso un’altra esecuzione programmata per il 2026 e riesaminerà le modalità di esecuzione delle condanne a morte, dopo che la condannata per omicidio Christa Pike, 50 anni, è sopravvissuta a due dosi di farmaco letale. Si è trattato del secondo tentativo fallito di esecuzione di una condanna a morte nello Stato quest’anno. È la seconda volta in cinque anni che il governatore repubblicano Bill Lee sospende le esecuzioni a causa di dubbi sull’efficacia delle iniezioni letali. Nel 2022 aveva ordinato una revisione della procedura . Lee ha inoltre disposto una verifica indipendente su quanto accaduto durante il tentativo di esecuzione. L’ultima esecuzione prevista per quest’anno, riguardante un uomo condannato per l’omicidio di un amico, era in programma per dicembre.