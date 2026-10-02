Taiwan, arrivati i primi due caccia F-16V Block 70 acquistati da Usa

L’Aeronautica Militare di Taiwan ha ricevuto i primi due dei 66 caccia F-16V Block 70 di nuova costruzione acquistati dagli Stati Uniti; i velivoli sono atterrati alla base aerea di Zhi-Hang a Taitung, nel sud di Taiwan. I due velivoli, con i numeri di coda 6727 e 6728, rientrano nell’impegno volto a rafforzare le proprie capacità di difesa aerea. L’Aeronautica Militare ha dichiarato che i restanti velivoli sono in fase di produzione negli Stati Uniti, con alcuni già in fase di consegna. Ha inoltre affermato che le consegne successive, l’addestramento di conversione dei piloti e la costituzione delle unità operative procederanno secondo i piani. L’F-16V Block 70 è l’ultima versione del caccia F-16, caratterizzata da avionica aggiornata, radar e motore ad alta potenza.