Spagna, crisi abitativa: a Madrid manifestanti davanti al Parlamento

Il Congresso dei deputati in Spagna ha votato contro la conversione in legge dei due decreti varati dal governo di Pedro Sanchez per far fronte all’emergenza abitativa. Intanto i manifestanti marciano nei pressi del Parlamento chiedendo aiuto per gli inquilini. I decreti governativi miravano a placare lo sdegno pubblico seguito allo sgombero, trasmesso in televisione, di una donna di 87 anni la scorsa settimana a Madrid, che ha scatenato proteste e un accampamento che da allora occupa la piazza più importante della città.