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venerdì 2 ottobre 2026

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Spagna, crisi abitativa: a Madrid manifestanti davanti al Parlamento

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Il Congresso dei deputati in Spagna ha votato contro la conversione in legge dei due decreti varati dal governo di Pedro Sanchez per far fronte all’emergenza abitativa. Intanto i manifestanti marciano nei pressi del Parlamento chiedendo aiuto per gli inquilini. I decreti governativi miravano a placare lo sdegno pubblico seguito allo sgombero, trasmesso in televisione, di una donna di 87 anni la scorsa settimana a Madrid, che ha scatenato proteste e un accampamento che da allora occupa la piazza più importante della città.