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venerdì 2 ottobre 2026

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Messico, devastanti alluvioni per l'uragano Polo

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Diverse zone del Messico settentrionale sono state colpite da devastanti alluvioni causate dall’uragano Polo. A distanza di ore dal passaggio dell’uragano, centinaia di persone sono ancora sfollate o hanno visto le proprie case distrutte. Almeno 13 comuni risultano ancora allagati.

A Bacabachi, nello Stato di Sonora, al confine con gli Stati Uniti, le acque alluvionali hanno travolto le abitazioni, costringendo i residenti a cercare di salvare mobili, vestiti e altri effetti personali.

Nel frattempo, l’uragano Rachel è stato classificato come tempesta di categoria 3 al largo della costa pacifica del Messico e si prevede che si rafforzi ulteriormente mentre continua la sua corsa verso ovest. Le autorità messicane hanno avvertito di rimanere in allerta a causa delle previsioni di piogge molto intense negli stati di Baja California Sur, Sinaloa e Jalisco, e della possibilità di frane, innalzamento del livello dei fiumi, straripamenti e inondazioni nelle zone più basse.