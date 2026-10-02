Iran, Trump: “Se fosse coinvolto nella vicenda del volo Flydubai verrà colpito molto duramente” – La diretta

Il presidente Usa, Donald Trump avverte: “Se l’Iran fosse coinvolto nella vicenda del volo Flydubai diretto in Israele, che mercoledì il copilota ha tentato di far precipitare accoltellando il pilota, la Repubblica islamica verrà colpita “molto duro”. Parole pronunciate, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Trump ha lanciato l’avvertimento mentre gli investigatori cercavano di determinare il motivo per cui il copilota abbia accoltellato il comandante del volo, provocando la caduta in picchiata dell’aereo della FlyDubai prima che altri passeggeri a bordo fermassero l’aggressione, consentendo un atterraggio d’emergenza dell’aereo in Arabia Saudita. Le sue dichiarazioni arrivano anche in un momento in cui gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra sembrano essersi arenati. Mercoledì funzionari iraniani hanno indicato di aver ricevuto una risposta ufficiale dagli Stati Uniti all’ultima proposta di Teheran per porre fine alla guerra che dura da sette mesi, proposta che Trump aveva pubblicamente respinto solo pochi giorni prima.