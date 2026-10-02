Hawaii, il Kilauea continua a riversare lava

Prosegue l’eruzione del vulcano Kilauea. Anche nelle scorse ore il cratere del vulcano, situato sulla più grande isola dell’arcipelago, ha riversato lava incandescente. Un video dell’United States Geological Survey (USGS) ha mostrato la lava che fuoriusciva dal cratere alla ripresa dell’eruzione. La scorsa settimana l’USGS ha emesso un’allerta arancione dopo la ripresa dell’eruzione sommitale. Il Kilauea, situato sulla Grande Isola delle Hawaii, 320 chilometri a sud di Honolulu, è uno dei vulcani più attivi al mondo. È in attività eruttiva a intermittenza dal dicembre 2024.