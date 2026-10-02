Francia, ancora proteste degli studenti a Parigi e in altre città

Ancora proteste e tensioni in Francia nell’ambito della protesta degli studenti. A Parigi la porta dell’ingresso del liceo Roger-Verlomme, situato nel 15° arrondissement, è stata bruciata in un grave incendio verificatosi questa mattina. I danni sono ingenti, nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco. A Strasburgo scontri fra manifestanti e agenti nei pressi di un campus universitario, dove la polizia ha disperso la folla usando gas lacrimogeni e alcuni dimostranti hanno lanciato oggetti e arredi urbani contro gli agenti. Secondo Bfmtv, alla manifestazione erano presenti alcuni ‘casseur’ vestiti di nero e fra i partecipanti al corteo c’erano sia liceali che studenti universitari. La stessa emittente riferisce di tre adolescenti fermati a Tolone, uno dei quali per avere lanciato fuochi d’artificio. Gli studenti protestano contro la carenza di insegnanti e personale, gli edifici fatiscenti, le aule sovraffollate, le lunghe giornate scolastiche e il sistema di ammissione all’università in Francia.