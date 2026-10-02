Francia, 65 dipendenti scolastici feriti nelle proteste degli studenti

Nell’ambito delle proteste studentesche in Francia di giovedì sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Lo ha riferito il ministro dell’Istruzione francese, Édouard Geffray, intervistato da Bfmtv. Il ministro incontra oggi sindacati e associazioni degli studenti. Secondo quanto ha riferito, sono 1.207 le scuole superiori coinvolte nella mobilitazioni, cioè che in un determinato momento sono state bloccate o teatro di proteste. Geffray ha annunciato la chiusura di poco più di 400 istituti scolastici in tutta la Francia per venerdì. Le manifestazioni sono scoppiate la scorsa settimana nelle scuole della regione parigina e si sono poi estese a macchia d’olio, con la polizia che ha effettuato centinaia di arresti durante scontri con i giovani dimostranti. Gli studenti chiedono maggiori risorse per l’istruzione e denunciano deterioramento delle scuole, carenza di insegnanti e orari scolastici troppo intensi. Le proteste stanno rapidamente diventando un tema scottante nella campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2027 per la successione a Emmanuel Macron, a cui la Costituzione impedisce di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. Le proteste tanno inoltre aumentando la pressione sul governo, già alle prese con i crescenti problemi finanziari della Francia, facendo passare in secondo piano la presentazione di ieri della proposta di bilancio per il 2027 da parte del governo.

Darmanin: “Genitori paghino risarcimenti per danni dei figli alle scuole”

Il ministro della Giustizia francese, Gérald Darmanin, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile per i genitori in caso di danni causati dai propri figli durante le proteste degli studenti delle scuole, per far pagare loro i risarcimenti. Darmanin ha parlato alla radio francese Rtl. Dall’inizio del movimento, circa 2mila persone sono state poste in stato di fermo “di cui il 90% minorenni”, mentre un terzo degli arrestati lo è stato per violenze commesse contro le persone, ha precisato il ministro.