Festa Nazionale Cina: 5.000 droni nel cielo, le spettacolari coreografie

Una flotta di 5.000 droni ha invaso il cielo di Nanchang, nel sud della Cina, mentre giovedì 1° ottobre la città ha organizzato una grande celebrazione in occasione della Festa Nazionale del Paese. Lo spettacolo, della durata di 45 minuti, con fuochi d’artificio, giochi di luce e un’esibizione di droni su larga scala, si è svolto sopra il fiume Gan, il più grande fiume della provincia dello Jiangxi e uno dei principali affluenti del fiume Yangtze. Nel momento clou dello spettacolo, i droni gestiti dalla Shenzhen DAMODA Intelligent Control Technology hanno disegnato con fluidità una serie di figure luminose nel cielo notturno. I droni hanno dapprima formato una formazione di aerei da combattimento, per poi comporre il titolo “Serata pirotecnica della Festa Nazionale di Nanchang 2026”.

I droni si sono poi trasformati in altre figure, tra cui un robot umanoide che calciava un pallone da calcio, un aereo e dei cavalli che trainavano un carro cerimoniale in stile antico. Una grande folla si è radunata lungo le rive del fiume Gan, con molti spettatori che hanno puntato i propri telefoni cellulari per immortalare il momento. L’evento è stato una delle numerose celebrazioni della Festa Nazionale organizzate in tutta la Cina per commemorare la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, che viene festeggiata durante uno dei periodi di festività più lunghi del Paese.