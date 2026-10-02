Cina, completati i lavori di scavo del tunnel autostradale sottomarino più lungo del Paese

Il tunnel autostradale sottomarino più lungo della Cina ha completato venerdì tutti i lavori di scavo con scudo, quando una macchina scudo ha raggiunto la posizione prevista a una profondità di 105 metri sotto la superficie del mare nella baia di Jiaozhou, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale. Lo riferisce la China Railway Construction Corporation Limited. Il secondo tunnel della baia di Jiaozhou a Qingdao collegherà l’area urbana principale di Qingdao con la nuova area della costa occidentale di Qingdao.
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